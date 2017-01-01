Роботы станут разумными перед страхом смерти

Если роботам добавить чувства, они смогут стать разумными, считают ученые.

В современном мире роботы испытывают не больше чувств, чем камень, погруженный в новокаин. Однако, возможно, есть способ научить роботов чувствовать, уверены нейробиологи Кингсон Мэн и Антонио Дамасио. Для этого нужно просто создать робота, ощущающего опасность и понимающего угрозы собственному существованию. Затем ему останется только развить чувства, которые будут определять его поведение, необходимое для обеспечения выживания.

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«Современным роботам не хватает чувств, — пишут Мэн и Дамасио в своей статье, опубликованной в Nature Machine Intelligence. — Они не могут определять состояние своих внутренних процессов в ментальном пространстве».

Ученые предложили способ наделения машин (таких как роботы или человекоподобные андроиды) «искусственным эквивалентом чувств». По сути, роботов следует заставить соблюдать биологический принцип гомеостаза — привить им желание выживать. Осознание искусственным интеллектом своих внутренних процессов в рамках выживания равносильно роботизированной версии чувств.

Кингсон Мэн и Антонио Дамасио уверены, что чувства не только дадут роботам подобие инстинкта самосохранения, но и позволят искусственному интеллекту более точно имитировать интеллект человека.

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Такой новый интеллект будет пригоден для решения самых разных задач. Сделать роботов по‑настоящему умными можно только через чувства, считают Мэн и Дамасио, а чувства присущи только тем, кто стремится выжить. Когда люди поддерживают робота в рабочем состоянии (все его провода подключены, он получает достаточно энергии, не перегревается и не мерзнет), ему не нужно беспокоиться о самосохранении. Поэтому он не нуждается в чувствах, а лишь спокойно сообщает о неисправностях.

Чувства же мотивируют живые существа на поиск оптимальных условий и состояний, необходимых для выживания. Искусственный интеллект с осознанием собственной уязвимости должен поступать аналогичным образом.

Возможность создания машин с чувствами появилась благодаря последним разработкам в двух ключевых областях исследований: мягкая робототехника и глубокое обучение. Прогресс в области мягкой робототехники может дать чувства, а новые методы глубокого обучения позволят производить сложные вычисления, необходимые для перевода этих чувств в поведение, гарантирующее выживание.

Глубокое обучение — современный потомок старой идеи искусственных нейронных сетей — наборов связанных вычислительных элементов, которые имитируют нервные клетки живого мозга. Шаблоны в одном слое передаются на следующий уровень, а затем еще на следующий, что позволяет машине распознавать шаблоны в шаблонах. Глубокое обучение дает возможность роботам классифицировать шаблоны по категориям, идентифицируя объекты (например, кошек) или определяя, выявляет ли аппарат компьютерной томографии признаки рака или другой болезни.

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Представляя состояния окружающей среды в вычислительном отношении, машина глубокого обучения могла бы преобразовать входные данные в картину складывающейся ситуации. Такая умная машина, как замечают Мэн и Дамасио, может «соединять сенсорные модальности»: например, распознавать, как движения губ (визуальная модальность) соответствуют голосовым звукам (слуховая модальность).

Однако способность ощущать свое внутренние состояния бесполезна без угрозы существованию. Если робот будет сделан из мягких материалов со встроенными датчиками, он может начать бояться порезаться или ушибиться и задействует программу, позволяющую избежать травмы. Более того, робот, способный оценивать экзистенциальные риски, может научиться разрабатывать новые методы защиты вместо того, чтобы полагаться на имеющиеся программы действий. Разработка новых методов самозащиты может также привести к улучшению навыков мышления.

Поэтому самозащита может мотивировать роботов так же, как знаменитые три закона робототехники Айзека Азимова: «Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам».

Напомним, ранее сообщалось, что на МКС отправился робот с искусственным интеллектом.