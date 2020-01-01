Первые графеновые батареи уже доступны для покупки

Более быстрая зарядка, более длительный срок службы и более низкие температуры - основные преимущества графеновых батарей.

По словам Real Graphene, технологической компании из Лос-Анджелеса, занимающейся разработкой аккумуляторных батарей с графеновыми элементами, ситуация на рынке батарей может измениться.

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Зарядка обычных аккумуляторов для телефонов занимает в среднем около 90 минут. Ячейка Real Graphene работает намного быстрее: полная зарядка батареи емкостью 3000 мАч занимает около 20 минут при использовании зарядного устройства мощностью 60 Вт.

Также это почти не влияет на долговечность батарей. Большинство аккумуляторов телефона могут выдерживать от 300 до 500 циклов зарядки, но батареи Real Graphene могут работать около 1500 циклов при той же емкости, а поскольку элемент вырабатывает гораздо меньше тепла, он безопаснее.

"Графен является удивительным проводником тепла и электричества. Литию не нравится, когда вы вкладываете много энергии и когда вы отнимаете много энергии. Мы применили графен двумя различными способами. Мы смешиваем его в растворе с литием, а также добавляем композитный слой, такой как лист, в литиевую батарею. Он действует как проводник для электричества и не выделяет столько тепла", - заявил глава компании Сэмюэль Гонг.

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Real Graphene предоставляет своим клиентам комплексное решение для батарей, в котором используются не только графен и сам аккумулятор, но и специальный чипсет, необходимый для зарядки. Изготовление графена в форме листа является сложным процессом, особенно в тех количествах и затратах, которые требуются для потребительского использования. Графен очень дорогой, и при производстве для лабораторий он может стоить 25 долларов за лист. Несколько лет назад килограмм графена стоил 300 тыс долларов.

Килограмм может звучать не очень много, но графен очень легкий, и даже пять листов графена имеют толщину всего 5 атомов, поэтому для батарей не нужно использовать слишком много графена. Тем не менее, хотя стоимость графена за последние годы снизилась, он остается очень дорогим и сложным в производстве.

Real Graphene только недавно начал производство своих специальных батарей, и Гонг сообщил, что некоторые производители уже тестируют их.

В компании также заявляют, что если бы Real Graphene заключила сделку с крупным производителем на 100 000 устройств премиум-класс, компания могла бы реально выполнить заказ прямо сейчас. Увеличение производительности для большего количества батарей может занять около года.

Напомним, ранее сообщалось, что дорогие емкостные батареи можно будет делать из сахара.