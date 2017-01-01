Фальстарт: В Huawei отреклись от графеновой батареи

Произошла ошибка, уверяют в компании.

Одна из самых интригующих новостей вчерашнего дня про то, что официальный аккаунт Huawei France заспойлерил грядущий смартфон P40 Pro с графеновой батареей, оказалась ошибкой. По крайней мере, так заявили в самой компании.

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Аккаунт Huawei France в Twitter удалил сообщение и сделал официальное заявление, что это всего лишь слух, а не официальное подтверждение. На самом деле в компании заявляют, что технология еще далека от готовности к внедрению.

Отраслевые эксперты говорят, что первые графеновые батареи в телефонах появятся не раньше 2021 года.

Напомним, графеновые батареи обещают невиданную скорость зарядки, минимальный износ батареи с течением времени и улучшенную плотность материала, что повлияет на размеры устройств.