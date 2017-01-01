Huawei P40 будет работать на графеновом аккумуляторе
Разработка графеновых аккумуляторов долгое время была лишь на уровне слухов. Ни одна компания не подтверждала создание подобных батарей. Но недавно в Twitter официального аккаунта французского отделения Huawei разместили пост, который раскрыл данные о новом смартфоне P40.
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“Следующий флагманский камерофон Huawei, P40, будет поставляться с графеновой батареей следующего поколения“, - говорится в надписи, если перевести с французского. Если это не ошибка дизайнера, то можно сказать, что графеновый аккумулятор первым появится именно у Huawei.
Ждем подтверждения и от других официальных источников компании.
Напомним, ранее появились первые фото флагмана Huawei P40 Pro.
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