Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Huawei P40 будет работать на графеновом аккумуляторе

Комментариев: 0
Новый тип аккумуляторов позволит заряжать телефон полностью за 45 минут.
Скрин с официального аккаунта Huawei France
Скрин с официального аккаунта Huawei France
twitter.com/

Разработка графеновых аккумуляторов долгое время была лишь на уровне слухов. Ни одна компания не подтверждала создание подобных батарей. Но недавно в Twitter официального аккаунта французского отделения Huawei разместили пост, который раскрыл данные о новом смартфоне P40.

Читай также: Раскрыты подробности камеры Huawei P40 Pro

“Следующий флагманский камерофон Huawei, P40, будет поставляться с графеновой батареей следующего поколения“, - говорится в надписи, если перевести с французского. Если это не ошибка дизайнера, то можно сказать, что графеновый аккумулятор первым появится именно у Huawei.

Ждем подтверждения и от других официальных источников компании.

Напомним, ранее появились первые фото флагмана Huawei P40 Pro.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: Huawei, Huawei P40, графен
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь