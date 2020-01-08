Видео дня: Что случилось с квартирой в Припяти и Альбом в прямом эфире
Что случилось с квартирой в Припяти где мы делали ремонт и поселились в Чернобыльской Зоне
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Блогеры из KREOSAN восстановили квартиру в Припяти и провели туда свет. Но во время их отсутствия кто-то разгромил квартиру. Что теперь делать дальше? Продолжать восстанавливать эту квартиру, найти другую и тщательно скрывать ее местоположение, чтобы никто не нашел или заняться другим проектом?
Альбом в ПРЯМОМ ЭФИРЕ! День 1
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Блогер и рэпер MORGENSHTERN пообещал в максимально короткие сроки написать целый музыкальный альбом, показывая процесс создания в прямом эфире. Как это происходило в первый день - смотри в видео.
Напомним, ранее в тренды попали Целая ванна желе и BadComedian - Конченные ёлки.
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