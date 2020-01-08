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Видео дня: Что случилось с квартирой в Припяти и Альбом в прямом эфире

Комментариев: 4
В тренде - музыка и развлекательный контент.

Что случилось с квартирой в Припяти где мы делали ремонт и поселились в Чернобыльской Зоне

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Блогеры из KREOSAN восстановили квартиру в Припяти и провели туда свет. Но во время их отсутствия кто-то разгромил квартиру. Что теперь делать дальше? Продолжать восстанавливать эту квартиру, найти другую и тщательно скрывать ее местоположение, чтобы никто не нашел или заняться другим проектом? 

Альбом в ПРЯМОМ ЭФИРЕ! День 1

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Блогер и рэпер MORGENSHTERN пообещал в максимально короткие сроки написать целый музыкальный альбом, показывая процесс создания в прямом эфире. Как это происходило в первый день - смотри в видео.

Напомним, ранее в тренды попали Целая ванна желе и BadComedian - Конченные ёлки.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  08.01.2020, 12:20
Оценка:  0
гость
В итоге я снял штаны и весь обосраный достал прям между сиденьями. С теми родителями общение потом было напряжённое. Как думаете,забудется ли этот случай? Просто там мать одноклассника зачётная деваха, очень уж хочется ей присунуть. А тут такое приключилось....
Путин-Xyйло    08.01.2020, 12:12
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Рожи засветили. Если что - могут арестовывать.
гость  (аноним)  08.01.2020, 12:10
Оценка:  0
гость
Шел в школу забирать сына. Дико хотелось срать. Забрал,поехали домой в трамвае с родителями одноклассников сына. Ехать было 3 остановки, думал потерплю,но...я обосрался. Скрывать не было смысла,спал громко,мощно пердя. Говно выпадало из брюк. Прям перед каникулами обосрался
гость  (аноним)  08.01.2020, 11:58
Оценка:  0
гость
Пришли бюреры и всю квартиру заблевали...
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