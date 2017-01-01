Видео дня: Целая ванна желе и BadComedian - Конченные ёлки

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Целая ванна желе / Желейный челлендж

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Любишь желе? В видео от канала Трум Трум его много, очень много! Ведь сегодня у них желейный челлендж с очень оригинальными заданиями.

Инструменты и материалы:

• Сухое желе

• Желатин

• Пищевые красители

• Шоколад

• Зубочистка

• Кондитерские формы

• Светодиодная гирлянда

• Смесь для слепков

• Пищевой глицерин

• Йогурт

• Молоко

• Капучино

• Пудинг

• Сахар

• Латте

[BadComedian] - Конченные ЁЛКИ (новогодний Ургант и Светлаков)

Новый обзоре Евгена Баженова про серию фильмов Ёлки набрал более 4,5 млн просмотров. Обзорщик раскритиковал фильмы Тимура Бекмамбетова за слишком обильный продакт-плейсмент, слабый сценарий и конвейерность.

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