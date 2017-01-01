Видео дня: Целая ванна желе и BadComedian - Конченные ёлки
Целая ванна желе / Желейный челлендж
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Любишь желе? В видео от канала Трум Трум его много, очень много! Ведь сегодня у них желейный челлендж с очень оригинальными заданиями.
Инструменты и материалы:
• Сухое желе
• Желатин
• Пищевые красители
• Шоколад
• Зубочистка
• Кондитерские формы
• Светодиодная гирлянда
• Смесь для слепков
• Пищевой глицерин
• Йогурт
• Молоко
• Капучино
• Пудинг
• Сахар
• Латте
[BadComedian] - Конченные ЁЛКИ (новогодний Ургант и Светлаков)
Новый обзоре Евгена Баженова про серию фильмов Ёлки набрал более 4,5 млн просмотров. Обзорщик раскритиковал фильмы Тимура Бекмамбетова за слишком обильный продакт-плейсмент, слабый сценарий и конвейерность.
Напомним, ранее в тренды попали выпуск Новогоднего Вечернего Квартала и Бали и почему все на нем помешались..
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