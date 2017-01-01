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Наушники AirPods оказались слишком популярными

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Наушники Apple стали дефицитом.
AirPods стали жутко популярны
AirPods стали жутко популярны
mydrivers.com

Apple AirPods стали очень популярны, что даже возник дефицит на них. Как пишет Mydrivers, производство наушников уже не поспевает за спросом. Поэтому Apple попросила компанию Luxshare Precision, которая производит AirPods, увеличить производство вдвое.

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Из-за такой просьбы ценные бумаги компаний Luxshare Precision и Goertek, которые задействованы производстве наушников, выросли в цене.

Но даже и это не решит проблему с дефицитом. Luxshare Precision начала строительство нового завода для производства AirPods.

Инсайдеры заявляют, что выручка Apple только от AirPods в 2019 году составит 6 млрд долларов, а в 2020 году увеличится до 15 млрд.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple готовит к выходу наушники AirPods Pro.

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Теги: AirPods, Apple
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