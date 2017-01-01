Apple готовит к выходу наушники AirPods Pro

Утверждается, что их могут показать уже в этом месяце.

Про версия наушников может выйти уже в октябре ixbt.com

Многочисленные слухи уже давно твердят, что до конца текущего года Apple выпустит действительно новые наушники AirPods, которые получат множество новых функций.

Читай также: Apple готовит к анонсу новый iPad

Источник утверждает, что эта модель дебютирует уже в конце текущего месяца и будет называться AirPods Pro. В своё время Apple использовала слово Pro в названиях, когда действительно позиционировала устройства для профессионалов в той или иной области.

Так было с MacBook Pro и с iPad Pro. Но с выходом iPhone Pro всё изменилось — теперь это просто приставка к названию.

Цена AirPods Pro якобы составит 260 долларов, что сделает эти наушники одними из самых дорогих в сегменте. Стоит рассчитывать на то, что Apple не ограничится новыми функциями, но и повысит качество звука, иначе 260 долларов многим покажутся слишком высокой ценой.

Источник говорит, что новые наушники получат металлический дизайн, подразумевая, судя по всему, металлический корпус. Также говорится о форм-факторе вкладышей, системе шумоподавления, а ранее мы слышали про защиту от воды и датчик ЧСС.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple представила настоящие спортивные беспроводные наушники.