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Apple готовит к анонсу новый iPad

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Также может выйти новая версия iOS.
Завтра может выйти iOS 12
Завтра может выйти iOS 12
apple.com

Компания Apple проведёт завтра, 30 октября, очередную презентацию. На ней ожидается большой анонс, включая новые iPad Pro и замену MacBook Air. Также 30 октября может стать доступна новая версия мобильной операционной системы — iOS 12.1.

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Об этом сообщили представители сотовых операторов журналистам профильного ресурса 9to5Mac. Дело в том, что iOS 12.1 активирует в смартфонах iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR функцию eSIM. После этого, смартфоны смогут работать с сетями двух операторов одновременно. Одна SMI-карта — стандартная, а вторая — как раз активированная eSIM. В Украине eSIM пока не поддерживаются.

Кроме того, iOS 12.1 принесёт более 70 новых эмодзи, живую регулировку глубины в iPhone XS и XR в портретном режиме, а также групповые видеозвонки в FaceTime. В новых iPad Pro iOS 12.1 делает возможной работу Face ID в горизонтальном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запустит новый сервис.

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Теги: Apple, iPad
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Источник: ferra.ru

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