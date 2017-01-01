Apple готовит к анонсу новый iPad

Также может выйти новая версия iOS.

Компания Apple проведёт завтра, 30 октября, очередную презентацию. На ней ожидается большой анонс, включая новые iPad Pro и замену MacBook Air. Также 30 октября может стать доступна новая версия мобильной операционной системы — iOS 12.1.

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Об этом сообщили представители сотовых операторов журналистам профильного ресурса 9to5Mac. Дело в том, что iOS 12.1 активирует в смартфонах iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR функцию eSIM. После этого, смартфоны смогут работать с сетями двух операторов одновременно. Одна SMI-карта — стандартная, а вторая — как раз активированная eSIM. В Украине eSIM пока не поддерживаются.

Кроме того, iOS 12.1 принесёт более 70 новых эмодзи, живую регулировку глубины в iPhone XS и XR в портретном режиме, а также групповые видеозвонки в FaceTime. В новых iPad Pro iOS 12.1 делает возможной работу Face ID в горизонтальном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запустит новый сервис.