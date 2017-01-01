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Apple запустит новый сервис

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Стриминговый сервис позволит смотреть видео с устройств Apple.
Сервис появится в 2019 году
Сервис появится в 2019 году
iguides.ru

Сайт The Information поделился подробностями о новом стриминговом сервисе, который готовит к запуску компания Apple.

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Этот сервис объединит в себе доступ к множеству телевизионных каналов и должен стать конкурентом подписок на Netflix и Amazon Prime Video. В нём также будет представлен собственный контент Apple, в том числе тот, который в настоящее время доступен подписчикам Apple Music (например, шоу Carpool Karaoke).

Запуск этого сервиса должен состояться в США в первой половине 2019 года, а спустя несколько месяцев он появится примерно в ста странах мира (есть ли среди них Россия, неизвестно). Предполагается, что сервис будет бесплатным для обладателей устройств Apple, но не исключено, что за некоторые услуги в нём (например, за доступ к премиум-контенту) придётся платить.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple хочет купить стриминговый сервис Netflix.

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Теги: Apple, видео-сервис, стриминговый сервис
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