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Apple готовит сразу два новых iPad

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Планшет будет похож на iPhone.
Концепт iPad в стиле iPhone X
Концепт iPad в стиле iPhone X

Источники в сети поставщиков компонентов поделились со СМИ сведениями о том, что Apple готовит к релизу несколько iPad в дизайне iPhone X.

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По слухам, iPad получит 9,7-дюймовый экран. За производство будут отвечать Compal Electronics, Unitech Printed Circuit Board и Compeq. Цена расположится на уровне 260 долларов.

В свою очередь, iPad Pro достанутся 10,5- или 12,9—дюймовые дисплеи, камера TrueDepth, функция Face ID. Ценник составит от 650 долларов и 800 долларов соответственно.

Анонс младшей версии "яблочного" планшета может произойти в апреле-июне, старшей — в июле-декабре.

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Теги: Apple, iPad
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