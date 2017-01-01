Apple готовит сразу два новых iPad

Планшет будет похож на iPhone.

Источники в сети поставщиков компонентов поделились со СМИ сведениями о том, что Apple готовит к релизу несколько iPad в дизайне iPhone X.

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По слухам, iPad получит 9,7-дюймовый экран. За производство будут отвечать Compal Electronics, Unitech Printed Circuit Board и Compeq. Цена расположится на уровне 260 долларов.

В свою очередь, iPad Pro достанутся 10,5- или 12,9—дюймовые дисплеи, камера TrueDepth, функция Face ID. Ценник составит от 650 долларов и 800 долларов соответственно.

Анонс младшей версии "яблочного" планшета может произойти в апреле-июне, старшей — в июле-декабре.