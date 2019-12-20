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Видео дня: Поездатый новый год 2020 и Топ-модель по-украински

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«ПОЕЗДАТЫЙ НОВЫЙ ГОД 2020!» Ивлеева/ Галкин/ Киевстонер/ Пугачева/ Харламов/ Птушкин/ Соболев и др

Настя Ивлеева на своем канале уже начала встречать новый год и выпустила почти настоящий Новогодний огонек, пригласив звездных гостей.

Топ-модель по-украински. Сезон 3. Выпуск 17 от 20.12.2019

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Наконец-то настал тот момент, когда ты узнаешь имена двух моделей, которые пройдут в финал. Сегодня экспертам будет нелегко сделать решающий выбор, ведь среди участниц остались самые лучшие – Катя, Мальвина и Наташа. Кто из них получит билет в финал? Ответ ищи в 17 выпуске программы «Топ-модель по-украински» (2019).

Напомним, ранее в тренды попали Мифы, в которые мы верим и МастерШеф 9 сезон.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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