Xiaomi обвинили в шпионаже
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Xiaomi и Tencent заподозрили в незаконном сборе данных в Китае. Правительство Поднебесной внесло обе компании в список незаконно собирающих личные данные. Минпромышленности, информации и технологий опубликовало список из 41 приложения, нарушающие законы о сборе данных. Выяснилось, что приложения запрашивают разрешения, делающие отписку проблематичной.
В список внесли Xiaomi Finance, Tencent QQ, QQ Reading, Sina Corp, 36Kr, Sohu News и FlashEX.
Этот список позволил регуляторам усилить борьбу с приложениями, нарушающими конфиденциальность.
Напомним, ранее сообщалось, что в смартфонах Xiaomi нашли серьезную проблему.
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