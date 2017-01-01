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Xiaomi обвинили в шпионаже

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Компанию уличили в слежке за пользователями в Китае.
Xiaomi обвиняют в шпионаже
Xiaomi обвиняют в шпионаже
beebom.com

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Xiaomi и Tencent заподозрили в незаконном сборе данных в Китае. Правительство Поднебесной внесло обе компании в список незаконно собирающих личные данные. Минпромышленности, информации и технологий опубликовало список из 41 приложения, нарушающие законы о сборе данных. Выяснилось, что приложения запрашивают разрешения, делающие отписку проблематичной.

В список внесли Xiaomi Finance, Tencent QQ, QQ Reading, Sina Corp, 36Kr, Sohu News и FlashEX.

Этот список позволил регуляторам усилить борьбу с приложениями, нарушающими конфиденциальность.

Напомним, ранее сообщалось, что в смартфонах Xiaomi нашли серьезную проблему.

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Теги: Xiaomi, шпионаж, Tencent
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