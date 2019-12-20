Названы самые провальные гаджеты и технологии десятилетия

На первом месте среди гаджетов - Samsung Galaxy Note 7.

The Verge составил анти-ТОП-50, в который попали все провальные достижения с 2010 года.

Аджит Пай LetKnow.News

На первом месте оказался Аджит Пай, председатель Федеральной Комиссии Связи США, который лоббировал отмену сетевого нейтралитета.

Galaxy Note 7 theverge.com

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На втором месте - Samsung Galaxy Note 7. Многочисленные случаи возгорания батареи у устройства даже стали причиной запрета провоза телефона в самолетах. Samsung даже пришлось отозвать всю партию Galaxy Note 7 и извиниться перед пользователями.

Проект Theranos theverge.com

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На третьем месте - проект Theranos, оцененный в начале пути в 9 миллиардов долларов. Предполагалось, что при помощи революционного анализа крови, который можно было легко сделать в аптеке, можно рассказать о всех болезнях. Но в 2018 году проект прекратил существование после того, как The Wall Street Journal обнаружил, что собственный анализ крови компании фактически не работает, а генеральный директор и основатель Элизабет Холмс обманула клиентов, используя стандартные лабораторные анализы крови вместо продукта, который она продавала.

Windows Mobile nokia

На четвертом месте - Windows Phone, который не выдержал конкуренции с Android и iOS, и был закрыт.

Google Glass Habr

Пятое место у Google Glass. В 2012 году технология казалась революционной и могла бы изменить мир, если бы сам продукт не был сырым, сами умные очки стали продавать только корпоративным клиентам. Возможно, мир еще не дорос до дополненной реальности.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы лучшие игры и приложения уходящего десятилетия.