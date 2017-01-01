Чернобыль и Зеленский: Названы популярные запросы в Украине за 2019 год
Google Украина рассказала о самых популярных запросов, которые задавали украинские пользователи в 2019 году.
В несомненных лидерах "Игра престолов 8 сезон". Финальный сезон уже культового сериала гуглили чаще всего. На втором месте - новый президент Украины - Владимир Зеленский.
Вот как выглядят запросы по категориям.
Самые популярные запросы:
- Игра престолов 8 сезон
- Зеленский
- Юлия Началова
- Заворотнюк
- Результаты выборов 2019
- Децл
- Чернобыль
- Дебаты
- Порошенко
- Евровидение 2019
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Фильм года:
- Джокер
- Мстители: Финал
- Аквамен
- Оно 2
- Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
- Король Лев
- Однажды в Голливуде
- Капитан Марвел
- Захар Беркут
- Как приручить дракона 3
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ТВ-шоу года:
- Евровидение 2019
- Холостяк 2019
- Оскар 2019
- Право на владу
- Голос країни 2019
- Топ-модель по-українськи 3 сезон
- Одруження наосліп 2019
- МастерШеф. Професіонали
- Танці з зірками 2019
- Наречена для тата
Вопрос: «Як?/Как?»
- Как сделать Инстаграм темным?
- Как удалить аккаунт Инстаграм?
- Как узнать свой номер телефона?
- Как проверить себя в списке избирателей?
- Как говорят животные?
- Орхидея как ухаживать?
- Как кушать авокадо?
- Как перевести деньги с телефона на телефон?
- Как сделать слайм без клея?
- Как завязать шнурки?
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Песни:
- Артур Пирожков — Алкоголичка
- Jerry Heil — Охрана_Отмєна
- GAYAZOV$ BROTHER$ — До встречи на танцполе
- Артур Пирожков — Зацепила
- #2Маши — Мама, я танцую
- Tones and I — Dance Monkey
- Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс
- RASA — Пчеловод
- Егор Крид — Сердцеедка
- THRILL PILL, Егор Крид & MORGENSHTERN — Грустная Песня
Личности:
- Владимир Зеленский
- Анастасия Заворотнюк
- Петр Порошенко
- MARUV
- Потап
- Игорь Смешко
- Игорь Коломойский
- Билли Айлиш
- Валерий Легасов
- Алла Мазур
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Сериал года:
- Игра престолов 8 сезон
- Чернобыль
- Тайная любовь
- Крепостная
- ИП Перогова
- Школа. Випускный
- Жуки
- Ничто не случается дважды
- Ранняя пташка
- Молодежка 6 сезон
Покупка года:
- iPhone 11
- Автокресло
- МАУ билеты
- Укрзалізниця билет
- Бустер
- IQOS
- Вентилятор
- Украина Португалия билеты
- Электросамокат
- Мини-кондиционер
Вопрос: «Що таке?/Что такое?»
- Томос
- Подагра
- Формула Штайнмайера
- Вислово
- Дебаты
- Сонный паралич
- Зона 51
- Импичмент
- NFC
- Мажоритарка
Вопрос: «Чому?/Почему?»
- Почему подает доллар?
- Почему умер Децл?
- Почему умерла Юлия Началова?
- Почему Зеленский не пришел на стадион?
- Почему взорвался Чернобыль?
- Почему в Киеве туман?
- Почему скисает молоко?
- Почему на Троицу нельзя купаться?
- Почему нельзя ходить в туалет ночью?
- Почему не работает Инстаграм
Напомним, ранее было названо самое популярное слово 2019 года.
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