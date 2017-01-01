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Чернобыль и Зеленский: Названы популярные запросы в Украине за 2019 год

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Поисковик Google начал подводить итоги года.
Зеленский и Чернобыль попали в ТОП запросов
Зеленский и Чернобыль попали в ТОП запросов

Google Украина рассказала о самых популярных запросов, которые задавали украинские пользователи в 2019 году.

В несомненных лидерах "Игра престолов 8 сезон". Финальный сезон уже культового сериала гуглили чаще всего. На втором месте - новый президент Украины - Владимир Зеленский. 

Вот как выглядят запросы по категориям.

Самые популярные запросы:

  1. Игра престолов 8 сезон
  2. Зеленский
  3. Юлия Началова
  4. Заворотнюк
  5. Результаты выборов 2019
  6. Децл
  7. Чернобыль
  8. Дебаты
  9. Порошенко
  10. Евровидение 2019

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Фильм года:

  1.  Джокер
  2. Мстители: Финал
  3. Аквамен
  4. Оно 2
  5. Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
  6. Король Лев
  7. Однажды в Голливуде
  8. Капитан Марвел
  9. Захар Беркут
  10. Как приручить дракона 3

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ТВ-шоу года:

  1. Евровидение 2019
  2. Холостяк 2019
  3. Оскар 2019
  4. Право на владу
  5. Голос країни 2019
  6. Топ-модель по-українськи 3 сезон
  7. Одруження наосліп 2019
  8. МастерШеф. Професіонали 
  9. Танці з зірками 2019
  10. Наречена для тата

Вопрос: «Як?/Как?»

  1. Как сделать Инстаграм темным?
  2. Как удалить аккаунт Инстаграм?
  3. Как узнать свой номер телефона?
  4. Как проверить себя в списке избирателей?
  5. Как говорят животные?
  6. Орхидея как ухаживать?
  7. Как кушать авокадо?
  8. Как перевести деньги с телефона на телефон?
  9. Как сделать слайм без клея?
  10. Как завязать шнурки?

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Песни:

  1. Артур Пирожков — Алкоголичка
  2. Jerry Heil — Охрана_Отмєна
  3. GAYAZOV$ BROTHER$ — До встречи на танцполе
  4. Артур Пирожков — Зацепила
  5. #2Маши — Мама, я танцую
  6. Tones and I — Dance Monkey
  7. Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс
  8. RASA — Пчеловод
  9. Егор Крид — Сердцеедка
  10. THRILL PILL, Егор Крид & MORGENSHTERN — Грустная Песня 

Личности:

  1. Владимир Зеленский
  2. Анастасия Заворотнюк
  3. Петр Порошенко
  4. MARUV
  5. Потап
  6. Игорь Смешко
  7. Игорь Коломойский
  8. Билли Айлиш
  9. Валерий Легасов
  10. Алла Мазур

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Сериал года:

  1. Игра престолов 8 сезон
  2. Чернобыль
  3. Тайная любовь
  4. Крепостная
  5. ИП Перогова
  6. Школа. Випускный
  7. Жуки
  8. Ничто не случается дважды
  9. Ранняя пташка
  10. Молодежка 6 сезон

Покупка года:

  1. iPhone 11
  2. Автокресло
  3. МАУ билеты
  4. Укрзалізниця билет
  5. Бустер
  6. IQOS
  7. Вентилятор
  8. Украина Португалия билеты
  9. Электросамокат
  10. Мини-кондиционер

Вопрос: «Що таке?/Что такое?»

  1. Томос
  2. Подагра
  3. Формула Штайнмайера
  4. Вислово
  5. Дебаты
  6. Сонный паралич
  7. Зона 51
  8. Импичмент
  9. NFC
  10. Мажоритарка

Вопрос: «Чому?/Почему?»

  1. Почему подает доллар?
  2. Почему умер Децл?
  3. Почему умерла Юлия Началова?
  4. Почему Зеленский не пришел на стадион?
  5. Почему взорвался Чернобыль?
  6. Почему в Киеве туман?
  7. Почему скисает молоко?
  8. Почему на Троицу нельзя купаться?
  9. Почему нельзя ходить в туалет ночью?
  10. Почему не работает Инстаграм

Напомним, ранее было названо самое популярное слово 2019 года.

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Теги: итоги года, итоги 2019 года, запросы, Google
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