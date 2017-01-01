Чернобыль и Зеленский: Названы популярные запросы в Украине за 2019 год

Поисковик Google начал подводить итоги года.

Зеленский и Чернобыль попали в ТОП запросов

Google Украина рассказала о самых популярных запросов, которые задавали украинские пользователи в 2019 году.

В несомненных лидерах "Игра престолов 8 сезон". Финальный сезон уже культового сериала гуглили чаще всего. На втором месте - новый президент Украины - Владимир Зеленский.

Вот как выглядят запросы по категориям.

Самые популярные запросы:

Игра престолов 8 сезон Зеленский Юлия Началова Заворотнюк Результаты выборов 2019 Децл Чернобыль Дебаты Порошенко Евровидение 2019

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Фильм года:

Джокер Мстители: Финал Аквамен Оно 2 Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел Король Лев Однажды в Голливуде Капитан Марвел Захар Беркут Как приручить дракона 3

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ТВ-шоу года:

Евровидение 2019 Холостяк 2019 Оскар 2019 Право на владу Голос країни 2019 Топ-модель по-українськи 3 сезон Одруження наосліп 2019 МастерШеф. Професіонали Танці з зірками 2019 Наречена для тата

Вопрос: «Як?/Как?»

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Песни:

Артур Пирожков — Алкоголичка Jerry Heil — Охрана_Отмєна GAYAZOV$ BROTHER$ — До встречи на танцполе Артур Пирожков — Зацепила #2Маши — Мама, я танцую Tones and I — Dance Monkey Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс RASA — Пчеловод Егор Крид — Сердцеедка THRILL PILL, Егор Крид & MORGENSHTERN — Грустная Песня

Личности:

Владимир Зеленский Анастасия Заворотнюк Петр Порошенко MARUV Потап Игорь Смешко Игорь Коломойский Билли Айлиш Валерий Легасов Алла Мазур

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Сериал года:

Игра престолов 8 сезон Чернобыль Тайная любовь Крепостная ИП Перогова Школа. Випускный Жуки Ничто не случается дважды Ранняя пташка Молодежка 6 сезон

Покупка года:

iPhone 11 Автокресло МАУ билеты Укрзалізниця билет Бустер IQOS Вентилятор Украина Португалия билеты Электросамокат Мини-кондиционер

Вопрос: «Що таке?/Что такое?»

Томос Подагра Формула Штайнмайера Вислово Дебаты Сонный паралич Зона 51 Импичмент NFC Мажоритарка

Вопрос: «Чому?/Почему?»

Почему подает доллар? Почему умер Децл? Почему умерла Юлия Началова? Почему Зеленский не пришел на стадион? Почему взорвался Чернобыль? Почему в Киеве туман? Почему скисает молоко? Почему на Троицу нельзя купаться? Почему нельзя ходить в туалет ночью? Почему не работает Инстаграм

Напомним, ранее было названо самое популярное слово 2019 года.