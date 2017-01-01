Названы лучшие игры и приложения уходящего десятилетия
Аналитическая компания App Annie опубликовала список самых популярных приложений и игр за уходящее десятилетие. Рейтинг опубликован на сайте компании.
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Среди приложений лучшими стали Facebook, Facebook Messenger и WhatsApp. Также в первую пятерку попали Instagram и Snapchat.
Самой популярной игрой десятилетия стала Subway Surfers. Далее в рейтинге оказались Clash of Clans и Candy Crush Saga. В ТОП-5 вошли также Monster Strike, Puzzle & Dragons и Fate/Grand Order.
Также аналитики составили рейтинг самых экономически прибыльных приложений. Первую строчку в списке занял стриминговый сервис Netflix. На втором месте оказалось приложение для знакомств Tinder, на третьем — Pandora Music.
Напомним, ранее Apple назвала лучшие приложения и игры 2019 года.
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