Названы лучшие игры и приложения уходящего десятилетия

На первом месте - Facebook и Subway Surfers.

В лидерах - Facebook и Subway Surfers

Аналитическая компания App Annie опубликовала список самых популярных приложений и игр за уходящее десятилетие. Рейтинг опубликован на сайте компании.

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Среди приложений лучшими стали Facebook, Facebook Messenger и WhatsApp. Также в первую пятерку попали Instagram и Snapchat.

Самой популярной игрой десятилетия стала Subway Surfers. Далее в рейтинге оказались Clash of Clans и Candy Crush Saga. В ТОП-5 вошли также Monster Strike, Puzzle & Dragons и Fate/Grand Order.

Также аналитики составили рейтинг самых экономически прибыльных приложений. Первую строчку в списке занял стриминговый сервис Netflix. На втором месте оказалось приложение для знакомств Tinder, на третьем — Pandora Music.

Напомним, ранее Apple назвала лучшие приложения и игры 2019 года.