Журнал Time назвал лучшие гаджеты десятилетия
Журнал Time составил список самых знаковых устройств уходящего десятилетия. В этот рейтинг вошли гаджеты, которые оказали наибольшее влияние на индустрию и изменили нашу повседневность.
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Первое место было отдано планшету iPad 2010 года, который, как отметили представители издания, привёл к культурным сдвигам в области персональных компьютеров и задал тон для следующего десятилетия портативных устройств.
Второе место у электрокара Tesla Model S (2012), который медленно изменил траекторию развития всей автомобильной промышленности. Он вынудил конкурентов принять будущее с аккумуляторным питанием и доказал, что электромобили могут быть крутыми.
На третьей строчке — одноплатный компьютер Raspberry Pi (2012), который стал основой для новой яркой экосистемы «Сделай сам». На базе этого миниатюрного ПК создаются метеостанции, ретро-консоли, умные колонки, облачные серверы и многое другое.
Весь топ-10 гаджетов по версии Time выглядит так:
- iPad (2010)
- Tesla Model S (2012)
- Raspberry Pi (2012)
- Google Chromecast (2013)
- DJI Phantom (2013)
- Amazon Echo (2014)
- Apple Watch (2015)
- Apple AirPods (2016)
- Nintendo Switch (2017)
- Xbox Adaptive Controller (2018)
Напомним, ранее сообщалось, что были названы ТОП-10 гаджетов 2018 года.
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