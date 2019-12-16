Журнал Time назвал лучшие гаджеты десятилетия

В рейтинге не оказалось ни одного смартфона.

Журнал Time составил список самых знаковых устройств уходящего десятилетия. В этот рейтинг вошли гаджеты, которые оказали наибольшее влияние на индустрию и изменили нашу повседневность.

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Первое место было отдано планшету iPad 2010 года, который, как отметили представители издания, привёл к культурным сдвигам в области персональных компьютеров и задал тон для следующего десятилетия портативных устройств.

Второе место у электрокара Tesla Model S (2012), который медленно изменил траекторию развития всей автомобильной промышленности. Он вынудил конкурентов принять будущее с аккумуляторным питанием и доказал, что электромобили могут быть крутыми.

На третьей строчке — одноплатный компьютер Raspberry Pi (2012), который стал основой для новой яркой экосистемы «Сделай сам». На базе этого миниатюрного ПК создаются метеостанции, ретро-консоли, умные колонки, облачные серверы и многое другое.

Весь топ-10 гаджетов по версии Time выглядит так:

iPad (2010) Tesla Model S (2012) Raspberry Pi (2012) Google Chromecast (2013) DJI Phantom (2013) Amazon Echo (2014) Apple Watch (2015) Apple AirPods (2016) Nintendo Switch (2017) Xbox Adaptive Controller (2018)

Напомним, ранее сообщалось, что были названы ТОП-10 гаджетов 2018 года.