ТОП-10 гаджетов 2018 года

Какие гаджеты совершили прорыв в этом году?

Oculus Go от Facebook

Трудно найти действительно хороший VR-шлем. Большинство людей видели лишь тусклое изображение шлемов на основе смартфонов. Но Oculus Go – это первая VR-гарнитура, которая поможет действительно окунуться в виртуальную реальность без помощи мощного игрового ПК.

ЖК-дисплей на 2560 х 1440 пикселей имеет больше пикселей, чем Oculus Rift. А встроенная акустическая система усиливает сенсорное восприятие, выдавая тщательно синхронизированный звук, который может заставить ваши уши думать, что за вами действительно подкрадывается зомби. Go запущен с более чем 1000 приложений виртуальной реальности: от программ для медитации до катания на невероятных горках. Гарнитура не похожа на телефонный аксессуар или прошлую версию. И это действительно огромный шаг для выхода VR из нишевого игрового сообщества в мейнстрим.

Galaxy Note 9 от Samsung

6.4-дюймовый дисплей AMOLED на Galaxy Note 9 имеет больше пикселей на дюйм, чем даже экран нового iPhone XS Max. Система охлаждения, которая циркулирует воду через несколько слоев проводящих материалов, таких как медь и углеродное волокно, отводит тепло от процессора (топовый Qualcomm Snapdragon 845) и графического чипа. Эффект охлаждения помогает компонентам избежать замедления процессора при повышении температуры.

One Creator Edition от Magic Leap

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Большинство приложений дополненной реальности просто превращают экран вашего смартфона в измененную версию реального мира. Она хоть и забавная, но плоская. Тем не менее, очки Magic Leap помещают цифровые объекты прямо перед вашими глазами. В гарнитуре используется технология проецирования, называемая световым полем, для проецирования изображения на прозрачные стеклянные дисплеи. Камеры и инфракрасные датчики на передней панели носимого устройства захватывают ваше окружение, поэтому цифровые спрайты могут взаимодействовать с объектами IRL.

Mavic 2 Zoom от DJI

Для получения хорошего кадра операторы дронов могут рисковать, отправляя беспилотник слишком близко к объекту съемки. Эту проблему решили в новом дроне от DJI. Камера на Mavic 2 оснащена 2-кратным оптическим зум-объективом, который позволяет пилотам менять перспективу “на лету“. Поскольку удержать кадр в устойчивом положении становится значительно сложнее при увеличении, компьютерное зрение помогает камере зафиксировать объекты в кадре, а встроенная стабилизация извлекает данные из гироскопов, чтобы держать горизонт прямо.

Pixel Visual Core от Google

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Если вы делаете фото при помощи смартфона-флагмана 2018 года, скорей всего ваше устройство сделало несколько снимков, а затем с помощью машинного обучения превратило их в одно качественное изображение.Этот метод, известный как мультикадр HDR, раньше был необязательным, но теперь это происходит с каждой фотографией. Телефоны справляются со всеми этими дополнительными проблемами благодаря новым выделенным процессорам изображений, таким как Pixel Visual Core , которые дебютировали на телефонах Pixel 2 прошлой осенью. Микросхема делает ваши снимки более привлекательными, осветляя тени и уменьшая размытость от дрожащих рук. Все это редактирование происходит за то же время, которое старый телефон делает один паршивый снимок.

Sleepbuds от Bose

Дремать с затычками для ушей или наушниками – заманчивый способ заглушить храпящего соседа или бесконечный уличный шум. Но использование наушников может привести к тому, что вы можете пропустить пожарную тревогу. Bose разработал наушники Sleepbuds, которые усыпят вам приятными для сна звуками, но при этом имеют зазор в слышимом спектре.В этом промежутке звучат сигналы дыма и CO2, поэтому в большинстве случаев и при разумной громкости важные уведомления все равно должны вас будить.

QTM052 mmWave антенный модуль от Qualcomm

Сети 5G появятся ли в 2020-х годах, Но уже сейчас разработаны антенны, которые будет пропускать сигналы данных на 50 процентов быстрее. Модуль антенны Qualcomm mmWave будут устанавливать на ваши будущие смартфоны. Производители могут собирать в телефон до четырех таких чипов, чтобы создать запас для приема 5G.

Gorilla Glass 6 от Corning

По мере того, как беспроводная зарядка становится стандартной для смартфонов, стеклянные задники возвращаются - и удваивают ваши шансы на трещины от разбитого телефона. Стекло Gorilla Glass 6 выдерживает в среднем 15 падений на твердой поверхности с высоты метра, что вдвое больше прочности его предшественника. Секрет химии – это ванна расплавленных солей, которая заменяет меньшие ионы натрия в стекле более крупными ионами калия. Поскольку более толстые ионы калия занимают больше места, они создают сжимающее напряжение на поверхности стекла, затрудняя его повреждение.

Hero7 Black от GoPro

Согласитесь, ничто так не раздражает, как трясущееся видео. Для Hero7 Black компания GoPro разработала функцию под названием HyperSmooth, которая обеспечивает цифровую стабилизацию видеоматериала. Система опирается на буфер пикселей, обрамляющий датчик камеры. Когда бортовой гироскоп и акселерометр обнаруживают сотрясения, он корректирует активную часть датчика в режиме реального времени. В то время как технология устраняет колебания, она не блокирует горизонт; если вы поворачиваете, видео следует за вами, не создавая расплытия и кадрирования.

Clear ID от Synaptics

Современные лицевые панели телефона – это только экран с небольшой рамочкой. Привычные ранее сканеры отпечатков пальцев уже не помещаются под экранами. Оптический датчик на сканере Synaptics Clear ID, который дебютировал на Vivo X21 прошлой осенью, находится под OLED-экраном телефона. Сканер под стеклом позволяет сенсору лучше справляться с такими условиями, которые раньше мешали: влажные или грязные пальцы. Сканирование также быстрее. Оно занимает всего 7 миллисекунд, по сравнению с более чем 100 миллисекундами, необходимыми для сканирования лица.

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