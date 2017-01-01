Видео дня: Типы учеников в классе и Оля Полякова - Ночная Жрица

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Оля Полякова - Ночная Жрица

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В канун новогодних праздников Ольга Полякова выпустила клип "Ночная жрица". В новом видеоролике певица раскрывает всю правду о современных королевах, которые после полуночи превращаются в ночных жриц. И за 4 минуты демонстрирует все слабости тонкой женской натуры, с которой приходится сталкиваться каждой девушке в неравной битве с открытым холодильником после 23:59.

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