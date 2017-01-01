Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Типы учеников в классе и Оля Полякова - Ночная Жрица

Комментариев: 0
В тренде - клип и развлекательный контент.

ТИПЫ УЧЕНИКОВ В КЛАССЕ || Забавные школьные персонажи от 123 GO!

Мы все ходили в школу. Но для всех нас она прошла по-разному. Сегодня мы узнаем, какие типы учеников есть почти в любом классе. А вы знакомы с такими яркими персонажами? 

Оля Полякова - Ночная Жрица

Читай также: Видео дня: Gruppa Skryptonite - 3x3 и Моя бабушка беременна

В канун новогодних праздников Ольга Полякова выпустила клип "Ночная жрица". В новом видеоролике певица раскрывает всю правду о современных королевах, которые после полуночи превращаются в ночных жриц. И за 4 минуты демонстрирует все слабости тонкой женской натуры, с которой приходится сталкиваться каждой девушке в неравной битве с открытым холодильником после 23:59.

Напомним, ранее в тренды попали Топ-модель по-украински и 14 новогодних лайфхаков.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь