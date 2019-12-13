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Видео дня: Топ-модель по-украински и 14 новогодних лайфхаков

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В тренде - ТВ-шоу и лайхаки.

Топ-модель по-украински. Сезон 3. Выпуск 16 

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На второй неделе путешествий по Турции четверка лучших моделей в программе Топ-модель по-украински 3 сезон 16 выпуск от 13.12.2019 откроет по-новому для себя восточную страну. Девушек ждет знакомство с особенностями модельной работы в солнечной Турции. Ведь это чуть ли не единственная страна, где законы fashion-мира тесно переплетены с традициями и обычаями. Посмотрим, по силам ли участницам правила турецкого модельного мира.

14 новогодних лайфхаков! Новый год на скорую руку!

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До Нового года остались считанные часы, а еще ничего не готово? Без паники! Лови 14 простых идей, как всего за час подготовиться к празднику! Главное – чтобы все необходимое было под рукой.

Материалы и инструменты:клеенка, одноразовые тарелки, двухсторонний скотч, гирлянды, банки, горячий пистолет, веревка, елочные шары и игрушки, ленты, банты, невидимки, свитер, нитки, иголка, праздничный носок, шоколадки, деревянные палочки, карамельные посохи, картон, ручка, ножницы, трубочка, печенье, прищепки, маркер и стакан.

Напомним, днем ранее в тренды попали МастерШеф 9 сезон и 5 лайфхаков.

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Теги: видео дня, тренды YouTube
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