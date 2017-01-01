Видео дня: Gruppa Skryptonite - 3x3 и Моя бабушка беременна

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Gruppa Skryptonite - 3x3

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Gruppa Skryptonite опубликовал на официальном ютьюб-канале новый клип на песню «3×3». В записи трека, как и клипа, принимали участие рэперы T-Fest и 104.

На видео музыканты предстают в образе профессиональной баскетбольной команды Shmokers. Их поддерживают чирлидерши, которые танцуют сперва на стадионе, а затем на уличной баскетбольной площадке.

Моя бабушка беременна

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"Привет, меня зовут Ирина. Сегодня у нас в семье просто безумный день! Я проснулась, от того что родители что-то шумно обсуждали, мама попеременно смеялась, а папа то ли возмущался, то ли удивлялся. Я надела домашнюю одежду и поспешила спуститься вниз, в гостиную, к родителям, чтобы выяснить, что случилось. Услышанное шокировало и меня! Ведь моя бабушка беременна", - сказано в описании ролика.

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