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Китайский луноход установил рекорд по работе на Луне

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Китайский луноход побил рекорд советского Лунохода-1.
Китайский луноход Yutu-2
Китайский луноход Yutu-2
CGTN

Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN) сообщила, что рекорд, установленный станцией Луноход-1, был побит китайским луноходом Yutu-2.

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Советский луноход был первым мобильным роботом с дистанционным управлением, который сел на Луне и работал в Море Дождей, начиная с 17 ноября 1970 года. Операции Лунохода официально прекратились 4 октября 1971 года, в годовщину спутника. Луноход проехал почти 10 км и передал более 20 000 снимков и более 200 панорам.

Юту-2 работает на Луне более 11 месяцев, начиная с 3 января этого года.

Китайская миссия Чанъэ-4, в состав которой входило сразу два лунохода, приземлилась в кратере Фон Карман протяженностью 186 километров, который находится в бассейне Южного полюса.

Ранее в этом месяце луноход Yutu-2 завершил работу на 12-й лунный день, переключившись в режим бездействия на лунную ночь. За это время колесный ровер проделал путь в 345 метров, отметили CNSA.

Напомним, ранее сообщалось, что первый британский луноход получит паучьи ноги.

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Теги: Китай, Луна, луноход
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