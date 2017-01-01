Китайский луноход сделал четкий снимок непонятного вещества

Похоже, что это остатки метеорита.

В августе китайский луноход Yutu-2 обнаружил нечто странное на темной стороне Луны: таинственное вещество, которое китайское космическое агентство называло «гелеобразным» и «цветным».

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И теперь Китайский центр исследования Луны опубликовал новую фотографию, которая проливает больше света на то, каким может быть странное вещество.

По словам экспертов, наиболее вероятно, что ученые изначально выдвинули гипотезу: темное стекло образовалось в результате удара — то же самое, что обнаружили американские астронавты во время миссии «Аполлон-17», сообщает Space.com.

Высокоскоростные метеорные удары способны заставить минералы превращаться в блестящее стекло, которое может в конечном итоге отражать свет удивительным образом.

Снимок вещества Space.com

«Я думаю, что самая достоверная информация здесь заключается в том, что материал относительно темный», — сказал Space.com Дэн Мориарти, сотрудник докторской программы НАСА в Центре космических полетов Годдарда.

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«Кажется, что в более крупные и темные области вкраплен более яркий материал, хотя есть вероятность, что свет будет отражаться с гладкой поверхности».

Ранее Yutu-2 пытался поближе познакомиться, но не успел, поскольку странный объект находится на дне кратера.

Луноход вскоре проснется от двухнедельного лунного ночного сна. Возможно, тогда мы получим больше ответов.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский луноход обнаружил странное вещество на обратной стороне Луны.