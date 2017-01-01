Samsung выпустила смартфон начального уровня с двойной камерой

Это будет самым бюджетным телефоном серии A.

На прошлой неделе Samsung представила Galaxy A51 и A71, самые первые смартфоны серии A 2020 года. Теперь компания незаметно выпустила еще одно дополнение к линейке А-серии - Galaxy A01. Как вы уже догадались по названию, Galaxy A01 - смартфон начального уровня, который будет позиционироваться ниже нынешних Galaxy A10.

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Новый Galaxy A01 поставляется с относительно небольшим 5,7-дюймовым дисплеем HD + Infinity-V с небольшой выемкой в ​​верхней части. Компания Samsung еще не назвала набор микросхем для питания телефона, поэтому все, что нам известно на данный момент, это то, что он имеет восьмиъядерный чипсет под капотом с тактовой частотой до 1,95 ГГц. Как и в большинстве телефонов начального уровня, Galaxy A01 включает в себя только 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Однако у него есть слот для карт памяти microSD, поэтому дальнейшее расширение хранилища не будет проблемой.

Samsung оснастил Galaxy A01 двойной камерой на задней панели, оснащенной основным датчиком 13 Мп и датчиком глубины 2 Мп. Телефон имеет 5-мегапиксельную селфи-камеру на передней панели с диафрагмой f / 2.0. Аккумулятор на 3000 мАч. Неудивительно, что телефон не поддерживает быструю зарядку.

Пока неизвестно, когда и на каких рынках будет доступен смартфон начального уровня. Точно так же цена телефона также остается загадкой на данный момент. Но Samsung подтвердил, что Galaxy A01 будет доступен в черном, синем и красном цветах.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung представила смартфоны среднего уровня Galaxy A6.