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Samsung выпустит смартфон с исчезающей камерой

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Камеру встроят прямо в экран.
Прототип телефона с исчезающей камерой
Прототип телефона с исчезающей камерой
Samsung_News_

Компания Samsung работает над новой технологией, которая позволит скрыть камеры под дисплеем смартфонов. Об этом сообщил неофициальный аккаунт Samsung_News_ в Twitter.

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По данным источника, у корейского производителя уже достаточно прототипов с селфи-камерами, встроенными под дисплей. Тем не менее, подобные смартфоны не стоит ожидать ранее 2020 года.

Технология позволит решить проблему размещения фронтальной камеры и перестать использовать уловки вроде вырезов и выдвижных модулей, чтобы сохранить размер экрана.

Довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe также опубликовал в своем аккаунте Twitter рендеры смартфона с точечными вырезами под камеру в дисплее. По его словам, такие «дырявые» дисплеи станут широко распространены в 2019 году. Такие камеры не займут много места на передней панели, но будут постоянно видны и мешать изображению.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung показал свой первый смартфон с тремя камерами.

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Теги: Samsung, смартфон, камера
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