Samsung представила смартфоны среднего уровня Galaxy A6

Два смартфона Galaxy A6 и Galaxy A6+ .

Компания Samsung провела презентацию двух новых смартфонов среднего уровня Galaxy A6 (SM-A600F) и Galaxy A6+ (SM-A605F). Оба аппарата получили полноэкранный дизайн с Super AMOLED дисплеями Infinity Display с соотношением сторон 18,5:9, мощные камеры, функцию распознавания лиц и металлический корпус.

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Samsung Galaxy A6 оказался оснащён 5,6" дисплеем с разрешением 1480х720 пикселей, 8-ядерным процессором Exynos 7870 с частотой до 1,6 ГГц, 3 или 4 Гбайт ОЗУ, 32 или 64 Гбайт расширяемой флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч тыльной 16 Мп камерой с апертурой f/1.7 и фронтальной камерой с таким же разрешением, но диафрагмой f/1.9, каждая из которых имеет свою LED-вспышку.



В свою очередь, Samsung Galaxy A6+ - это более крупный смартфон с 6" дисплеем с разрешением 2220х1080 пикселей, 8-ядерным процессором Snapdragon 450, 3 или 4 Гбайт оперативной и 32 или 64 Гбайт расширяемой встроенной памяти, сдвоенной тыльной 16 Мп + 5 Мп камерой, фронтальной 24 Мп камерой и батареей на 3500 мАч.



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Оба смартфона работают под управлением Android 8.0 Oreo. Они получили Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, ANT+, NFC, GPS + ГЛОНАСС, сканер отпечатков пальцев и поддерживают Bixby Vision, Home и Reminder, а также платёжный сервис Samsung Pay.



Samsung Galaxy A6 и Galaxy A6+ появятся в продаже в начале мая по цене 309 и 359 евро соответственно.