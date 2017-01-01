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Видео дня: МастерШеф 9 сезон и 5 лайфхаков

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В тренде - ТВ-шоу и интернет-лайфхаки.

МастерШеф 9 сезон. Выпуск 16

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Кулинары-аматоры поделятся на две команды и приготовят сладкие подарки для детей. Скоро Новый год, а это значит, что настало время поздравить юных гурманов!  Сможет ли Аннушка справиться с одним-единственным простеньким заданием – приготовить миндальные бисквиты для маленьких гостей? Узнайте в 16 выпуске МастерШеф 2019.

ЕЩЕ 5 ЛАЙФХАКОВ ОТ SLIVKISHOW

Как в домашних условиях создать средство для мытья стекол, кнопку для удобной игры на телефоне, как сделать так, чтобы чайный пакетик не надувался при налитии кипятка, как обновить новогоднюю гирлянду и как улучшить компрессор для аквариума.

Напомним, ранее в тренды попали Десна – Динамо и Дизель Шоу – 68.

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Теги: видео дня, тренды YouTube
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