Видео дня: МастерШеф 9 сезон и 5 лайфхаков
МастерШеф 9 сезон. Выпуск 16
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Кулинары-аматоры поделятся на две команды и приготовят сладкие подарки для детей. Скоро Новый год, а это значит, что настало время поздравить юных гурманов! Сможет ли Аннушка справиться с одним-единственным простеньким заданием – приготовить миндальные бисквиты для маленьких гостей? Узнайте в 16 выпуске МастерШеф 2019.
ЕЩЕ 5 ЛАЙФХАКОВ ОТ SLIVKISHOW
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Напомним, ранее в тренды попали Десна – Динамо и Дизель Шоу – 68.
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