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Назван ТОП-10 самых дорогих смартфонов

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Эти смартфоны покупатели не могут себе позволить.
Vertu Signature Cobra Limited Edition
Vertu Signature Cobra Limited Edition
jd.com

Китайская платформа электронной коммерции Jingdong (JD.com) составила список из 10 самых мобильных телефонов, которые из-за своей цены не могут позволить себе большинство пользователей.

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Возглавляет список телефон Vertu Signature Cobra Limited Edition, который был выпущен в мае 2017 года, а его доставка покупателям осуществлялась на вертолете. Смартфон стоит более 350 тыс. долларов. Интересно, будут ли распроданы запасы, ведь два с половиной года спустя он все еще есть в ассортименте магазина.

Второе место досталось еще одному телефону Vertu под названием Vertu Aster P, который был выпущен в октябре 2018 года. Позолоченная версия предлагается на JD.com за 31 тыс. долларов.

Третье место занимает новейший складной смартфон Huawei Mate X 5G, рекомендованная розничная цена которого составляет 2400 долларов, однако из-за дефицита в некоторых случаях цена на смартфон поднимается до 10 тыс. долларов. Хотя на данный момент смартфона все равно нет в наличие.

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Остальные места распределились следующим образом:

4 - Vertuu Aster P
5 - 8848 M5
6 - Huawei Mate 30 RS Porsche
7 - Samsung Galaxy Fold
8 - iPhone 11 Pro Max
9 - Oppo Find X Lamborghini
10 - Royole Flexpai

Самая доступна модель в списке стоит около 1400 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы самые надежные смартфоны.

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Теги: смартфоны, топ
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