Назван ТОП-10 самых дорогих смартфонов

Эти смартфоны покупатели не могут себе позволить.

Китайская платформа электронной коммерции Jingdong (JD.com) составила список из 10 самых мобильных телефонов, которые из-за своей цены не могут позволить себе большинство пользователей.

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Возглавляет список телефон Vertu Signature Cobra Limited Edition, который был выпущен в мае 2017 года, а его доставка покупателям осуществлялась на вертолете. Смартфон стоит более 350 тыс. долларов. Интересно, будут ли распроданы запасы, ведь два с половиной года спустя он все еще есть в ассортименте магазина.

Второе место досталось еще одному телефону Vertu под названием Vertu Aster P, который был выпущен в октябре 2018 года. Позолоченная версия предлагается на JD.com за 31 тыс. долларов.

Третье место занимает новейший складной смартфон Huawei Mate X 5G, рекомендованная розничная цена которого составляет 2400 долларов, однако из-за дефицита в некоторых случаях цена на смартфон поднимается до 10 тыс. долларов. Хотя на данный момент смартфона все равно нет в наличие.

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Остальные места распределились следующим образом:

4 - Vertuu Aster P

5 - 8848 M5

6 - Huawei Mate 30 RS Porsche

7 - Samsung Galaxy Fold

8 - iPhone 11 Pro Max

9 - Oppo Find X Lamborghini

10 - Royole Flexpai

Самая доступна модель в списке стоит около 1400 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы самые надежные смартфоны.