LG представила свой самый дорогой смартфон

Телефон стоит $1800.

LG официально представила смартфон V35 ThinQ с приставкой Signature Edition. Этим словосочетанием корейский производитель обозначает премиальную линейку техники, будь то смартфоны или стиральные машины. Как обычно, за статус придется платить: мобильник оценили примерно в $1800.

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Смартфон по начинке практически не отличается от своей обычной версии: процессор Snapdragon 845, шестидюймовый экран FullVision с OLED-матрицей и разрешением QHD+, а также 6 ГБ оперативной памяти. Зато встроенного хранилища доступно уже 256 ГБ.

За что почти двойная переплата по сравнению с другими флагманами? Во-первых, керамический корпус, который должен сносно противостоять царапинам. Во-вторых, в коробке покупатель найдет наушники Bang & Olufsen Beoplay H9i — сообщается, что отдельно они стоят примерно 500 евро. В-третьих, вы получите расширенную техподдержку с личным ассистентом. В-четвертых, на идущем к LG V35 ThinQ Signature Edition кожаном чехле можно выгравировать хоть свое имя.

Смартфон будет доступен в черном и белом цветах. Тираж ограничен: LG выпустит всего 300 моделей этой версии.