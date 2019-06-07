Названы самые надежные смартфоны

Меньше всего в ремонте нуждаются смартфоны Apple и Huawei.

Фирма Harris Interactive провела исследование, в результате которого следует вывод, что телефоны Apple и Huawei меньше устройств других брендов нуждаются в гарантийном ремонте.

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То, что Apple выпускает качественные телефоны, которым редко требуется ремонт, вряд ли кого удивит. Тем более что Apple iPhone — одни из самых дорогих телефонов на рынке. Но включение Huawei в этот список также довольно показательно.

Harris Interactive проследила за 130 050 случаями послепродажных незапланированных обращений клиентов крупной европейской розничной сети электроники Darty и составила список брендов, устройствам которых потребовался минимальный гарантийный ремонт в рамках обычного двухлетнего срока (в США продолжительность гарантийного обслуживания составляет один год).

В итоге телефоны Huawei и Honor (бренд, принадлежащий Huawei), а также Apple составили первую тройку производителей, чьи устройства характеризуются наименьшим уровнем отказов, то есть у них наименьшая вероятность поломки в течение гарантийного периода.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung создала небьющееся стекло для смартфонов.

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