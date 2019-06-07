Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Названы самые надежные смартфоны

Комментариев: 3
Меньше всего в ремонте нуждаются смартфоны Apple и Huawei.
Apple и Huawei оказались надежными
Apple и Huawei оказались надежными
iGuides

Фирма Harris Interactive провела исследование, в результате которого следует вывод, что телефоны Apple и Huawei меньше устройств других брендов нуждаются в гарантийном ремонте.

Читай также: Названы самые популярные смартфоны 2017 года в Украине

То, что Apple выпускает качественные телефоны, которым редко требуется ремонт, вряд ли кого удивит. Тем более что Apple iPhone — одни из самых дорогих телефонов на рынке. Но включение Huawei в этот список также довольно показательно.

Harris Interactive проследила за 130 050 случаями послепродажных незапланированных обращений клиентов крупной европейской розничной сети электроники Darty и составила список брендов, устройствам которых потребовался минимальный гарантийный ремонт в рамках обычного двухлетнего срока (в США продолжительность гарантийного обслуживания составляет один год).

В итоге телефоны Huawei и Honor (бренд, принадлежащий Huawei), а также Apple составили первую тройку производителей, чьи устройства характеризуются наименьшим уровнем отказов, то есть у них наименьшая вероятность поломки в течение гарантийного периода.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung создала небьющееся стекло для смартфонов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: Apple, Huawei, смартфон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  07.06.2019, 14:25
Оценка:  -1
гость
да что вы говорите... почему тогда в каждой подворотне мастерская по ремонту Apple?
Vovoos    07.06.2019, 14:41
Оценка:  0
Vovoos
Тому, що всякі "косолапі" і блондинки їх розбивають, топлять..., а після деяких "майстрів з подворотні" - вони горять!
У техніці Apple 99% ремонт - це заміна розбитого дисплея, чистка динаміків та заміна "вбитої" батареї! Більше нічого там не ремонтують!
Vovoos    07.06.2019, 14:44
Оценка:  0
Vovoos
А так звані "ліві майстерні Apple" - в своїй більшості просто піднімають собі рейтинг назвою бренду, хоча на справді елементарного мінімального ремонту не можуть провести...
Знаю з власного досвіду і сам бачив, скільки вони "вбили" телефонів і годинників...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь