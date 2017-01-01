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Samsung создала небьющееся стекло для смартфонов

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Такое стекло можно использовать и на других устройствах.
Дисплеи надежно защитят
Дисплеи надежно защитят

Компания Samsung Display сегодня подтвердила, что ее новые небьющиеся дисплеи прошли сертификацию на территории США и теперь могут использоваться для самого разного оборудования, начиная смартфонами и заканчивая военной техникой.

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Новый дисплей был утвержден Underwriters Laboratories Inc. — компанией по стандартизации и сертификации в области техники безопасности США. В ходе испытаний новые дисплеи успешно выдержали 26 падений на твердую поверхность с высоты 1,2 м, а также температурные колебания от -32 до 71 °С.

Даже при падении с высоты 1,8 м, что гораздо выше требований американского военного стандарта, новый небьющийся экран Samsung Display продолжает нормально работать и не показывает никаких признаков повреждений.

В Samsung Display говорят, что гибкая панель выполнена по технологии OLED, она имеет очень прочную подложку и надежное пластиковое покрытие. Samsung также планирует использовать такие дисплеи для автомобилей, портативных консолей, планшетов и прочего оборудования.

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Теги: дисплей, стекло
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