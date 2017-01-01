Как сделать розетку с дистанционным управлением: Эксперименты

Для создания такой розетки нужно совсем мало.

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Блогер AlexGyver решил поэкспериментировать с обычной розеткой. Для этого он использовал двойную розетку, небольшой блок питания и передатчик.

После того, как он соединил блок и выход контактов, он залил пустое место герметиком. Так получилась радиорозетка, которая позволяет включать и выключать питание нажатием на брелок.

Напомним, ранее блогеры показали, как добыть золото из хлама.