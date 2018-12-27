Магнетронная пушка из микроволновки: Эксперименты

Как создать из старой микроволновки настоящую магнетронную пушку?

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В этом видео блогеры из KREOSAN решили из магнетронов микроволновки собрать магнетронное оружие, которое при помощи микроволн может вывести из строя любую технику. Перед проведением эксперимента и съемкой этого ролика был проведен опыт при помощи профессионального оборудования и было выявлено, что костюм защищает от воздействия микроволн. Данный эксперимент носит научный характер.

Напомним, ранее блогеры показывали, на что способна катушка Теслы.

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