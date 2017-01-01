Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Быстрее и мощнее: Western Digital выпустила SSD-накопитель WD Blue

Комментариев: 0
В компании обещают, что накопитель будет работать быстрее обычных SSD в три раза.
Накопитель WD Blue™SN500 NVMe™
Накопитель WD Blue™SN500 NVMe™
WD

Компания Western Digital презентовала новый накопитель серии Blue. Благодаря технологии следующего поколения NVMe™ пользователь получает быструю загрузку, выносливость и надежность.

Читай также: 500 Гб скорости: Обзор накопителя WD BLUE SN500 NVME SSD

По заверению компании, продуктивность WD Blue™SN500 NVMe™ выше в три раза по сравнению с накопителями SATA для высокопроизводительных и массовых ПК. Интерфейс NVMe рассчитан на многозадачность и ресурсоемкие приложения.

"Blue Edition идеально подходит для креативной работы, компьютерных игр и других операций на высокопроизводительных ПК и ноутбуках. Технология NVMe обеспечивает мощность и оперативное реагирование в любой области", - заявляют в компании. 

"Использование подхода NVMe-first может значительно повысить производительность системы, а значит, сократить время ожидания данных. WD Blue SN550 предлагает полный ассортимент NVMe. Western Digital поставляет полный портфель твердотельных накопителей NVMe и SATA, а также жестких дисков большой емкости. С нашими продуктами девелоперы и создатели контента получают скорость, емкость и долговечность", — говорит Эрик Спаннойт, вице-президент и генеральный директор подразделения клиентских бизнесов Western Digital. 

Читай также: WD выпустила первые в мире SSD для хранилища данных

В представленной серии используются новейшие 3D NAND, контроллер, оборудование и прошивка. WD Blue SN550 NVMe обеспечивает скорость последовательного чтения 2400 МБ/с и скорость произвольного чтения до 410 К IOPS (модель 1 ТБ). Более высокая скорость последовательного чтения позволяет копировать и сохранять большие мультимедийные файлы в мгновение ока. Более высокая скорость произвольного чтения — быстро получать множество файлов меньшего размера. Например, получать доступ к ОС или приложениям.

С помощью Western Digital® SSD Dashboard можно отслеживать свободную емкость накопителя, рабочие температуры и атрибуты SMART. На каждый твердотельный накопитель WD Blue SN550 NVMe предоставляется 5-летняя ограниченная гарантия. 

Доступная емкость линейки продуктов WD Blue™ — до 1 ТБ в одностороннем форм-факторе M.2 2280. Цены накопителей линейки WD Blue варьируются от €59.00 до €143.00.

Напомним, ранее сообщалось, что Western Digital выпустил новые накопители для геймеров.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Western Digital, SSD, NVMe
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь