Быстрее и мощнее: Western Digital выпустила SSD-накопитель WD Blue

В компании обещают, что накопитель будет работать быстрее обычных SSD в три раза.

Компания Western Digital презентовала новый накопитель серии Blue. Благодаря технологии следующего поколения NVMe™ пользователь получает быструю загрузку, выносливость и надежность.

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По заверению компании, продуктивность WD Blue™SN500 NVMe™ выше в три раза по сравнению с накопителями SATA для высокопроизводительных и массовых ПК. Интерфейс NVMe рассчитан на многозадачность и ресурсоемкие приложения.

"Blue Edition идеально подходит для креативной работы, компьютерных игр и других операций на высокопроизводительных ПК и ноутбуках. Технология NVMe обеспечивает мощность и оперативное реагирование в любой области", - заявляют в компании.

"Использование подхода NVMe-first может значительно повысить производительность системы, а значит, сократить время ожидания данных. WD Blue SN550 предлагает полный ассортимент NVMe. Western Digital поставляет полный портфель твердотельных накопителей NVMe и SATA, а также жестких дисков большой емкости. С нашими продуктами девелоперы и создатели контента получают скорость, емкость и долговечность", — говорит Эрик Спаннойт, вице-президент и генеральный директор подразделения клиентских бизнесов Western Digital.

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В представленной серии используются новейшие 3D NAND, контроллер, оборудование и прошивка. WD Blue SN550 NVMe обеспечивает скорость последовательного чтения 2400 МБ/с и скорость произвольного чтения до 410 К IOPS (модель 1 ТБ). Более высокая скорость последовательного чтения позволяет копировать и сохранять большие мультимедийные файлы в мгновение ока. Более высокая скорость произвольного чтения — быстро получать множество файлов меньшего размера. Например, получать доступ к ОС или приложениям.

С помощью Western Digital® SSD Dashboard можно отслеживать свободную емкость накопителя, рабочие температуры и атрибуты SMART. На каждый твердотельный накопитель WD Blue SN550 NVMe предоставляется 5-летняя ограниченная гарантия.

Доступная емкость линейки продуктов WD Blue™ — до 1 ТБ в одностороннем форм-факторе M.2 2280. Цены накопителей линейки WD Blue варьируются от €59.00 до €143.00.

Напомним, ранее сообщалось, что Western Digital выпустил новые накопители для геймеров.