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500 Гб скорости: Обзор накопителя WD BLUE SN500 NVME SSD

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К нас на обзор попал новый накопитель WD Blue SN500 на 500 Гб.
WD BLUE SN500 NVME SSD
WD BLUE SN500 NVME SSD
ТЕХНО bigmir)net

WD - известный производитель жестких дисков и SSD - недавно запустил новую линейку накопителей, которые позиционируются как доступные и быстрые решения для установки системы. Мы протестировали новинку WD Blue SN500 500 ГБ.

Дизайн

Упаковка WD BLUE SN500 NVME SSD
Упаковка WD BLUE SN500 NVME SSD
ТЕХНО bigmir)net

Такой диск устанавливается быстро и надолго. Основные потребители — это владельцы ноутбуков и современных мини-ПК. Если вы один из них: как часто вы вскрываете корпус, чтобы полюбоваться диском? Конечно, только когда устанавливаете или меняете диск. Соответственно, и дизайн вам не так уж и важен. Но, все равно, внешний вид вызывает приятные впечатления. 

Внешний вид WD BLUE SN500 NVME SSD
Внешний вид WD BLUE SN500 NVME SSD
ТЕХНО bigmir)net

Накопитель поставляется в картонной коробочке и пластиковом блистере. Тут же идут  документы. Всё, очень минималистично.

Внешний вид WD BLUE SN500 NVME SSD
Внешний вид WD BLUE SN500 NVME SSD
ТЕХНО bigmir)net

Устанавливается диск в слот  M.2, причем возможна установка с ключами B и M. В геймерской версии WD Black идет только M.

Переходник для NVME
Переходник для NVME
ТЕХНО bigmir)net

Если же нет такого разъема на вашей материнской плате — можно воспользоваться переходником для слота PCI-E x4. 

Тестирование
Тестирование
ТЕХНО bigmir)net

Диск в работе

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В зависимости от того, как вы хотите использовать диск, есть разные способы установки. Если как второй диск — тут вообще проблем не возникает: устанавливаете и все. Если же нужно сделать его загрузочным и поставить на нее систему можно с нуля поставить Windows или  скачать с официального сайта утилиту для клонирования диска. 

При тестировании диска нам показало такие скорости. 

Заявленные на сайте и упаковке 1450 МБ/с нам не показало. Но, все равно, скорость приличная даже для SSD.

Программа для отображения здоровья накопителя
Программа для отображения здоровья накопителя
ТЕХНО bigmir)net

Если вы не доверяете сторонним приложениям, можно скачать с официального сайта Western Digital SSD Dashboard, которая следит за состоянием диска, его «здоровьем» и температурой.

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Надо заметить, что накопитель заметно греется. Это особенность всех таких дисков. Если вы ставите диск на ноутбук — подумайте о дополнительном радиаторе для накопителя или дополнительном охлаждении. Но, в целом, такие рабочие температуры для NVMe вполне стандартные.

Выводы

WD Blue SN500 — вполне рабочая лошадка для повседневных задач. Если вы хотите проапгрейдить ноутбук и у вас есть слот под NVMe-накопитель — такой вариант самый оптимальный. Он быстрее вариантов с SATA, но ненамного дороже. 
Для мини-ПК такие диски тоже являются отличным вариантом. Вы экономите на месте и заметно прибавляете в скорости.

Также вы получаете пятилетнюю гарантию на накопитель. 

Напомним, ранее мы делали обзор геймерского набора Lenovo Y Gaming.

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Теги: обзор, SSD, NVMe, Western Digital
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