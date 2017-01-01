500 Гб скорости: Обзор накопителя WD BLUE SN500 NVME SSD

К нас на обзор попал новый накопитель WD Blue SN500 на 500 Гб.

WD - известный производитель жестких дисков и SSD - недавно запустил новую линейку накопителей, которые позиционируются как доступные и быстрые решения для установки системы. Мы протестировали новинку WD Blue SN500 500 ГБ.

Дизайн

Упаковка WD BLUE SN500 NVME SSD ТЕХНО bigmir)net

Такой диск устанавливается быстро и надолго. Основные потребители — это владельцы ноутбуков и современных мини-ПК. Если вы один из них: как часто вы вскрываете корпус, чтобы полюбоваться диском? Конечно, только когда устанавливаете или меняете диск. Соответственно, и дизайн вам не так уж и важен. Но, все равно, внешний вид вызывает приятные впечатления.

Внешний вид WD BLUE SN500 NVME SSD ТЕХНО bigmir)net

Накопитель поставляется в картонной коробочке и пластиковом блистере. Тут же идут документы. Всё, очень минималистично.

Внешний вид WD BLUE SN500 NVME SSD ТЕХНО bigmir)net

Устанавливается диск в слот M.2, причем возможна установка с ключами B и M. В геймерской версии WD Black идет только M.

Переходник для NVME ТЕХНО bigmir)net

Если же нет такого разъема на вашей материнской плате — можно воспользоваться переходником для слота PCI-E x4.

Тестирование ТЕХНО bigmir)net

Диск в работе

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В зависимости от того, как вы хотите использовать диск, есть разные способы установки. Если как второй диск — тут вообще проблем не возникает: устанавливаете и все. Если же нужно сделать его загрузочным и поставить на нее систему можно с нуля поставить Windows или скачать с официального сайта утилиту для клонирования диска.

При тестировании диска нам показало такие скорости.

Заявленные на сайте и упаковке 1450 МБ/с нам не показало. Но, все равно, скорость приличная даже для SSD.

Программа для отображения здоровья накопителя ТЕХНО bigmir)net

Если вы не доверяете сторонним приложениям, можно скачать с официального сайта Western Digital SSD Dashboard, которая следит за состоянием диска, его «здоровьем» и температурой.

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Надо заметить, что накопитель заметно греется. Это особенность всех таких дисков. Если вы ставите диск на ноутбук — подумайте о дополнительном радиаторе для накопителя или дополнительном охлаждении. Но, в целом, такие рабочие температуры для NVMe вполне стандартные.

Выводы

WD Blue SN500 — вполне рабочая лошадка для повседневных задач. Если вы хотите проапгрейдить ноутбук и у вас есть слот под NVMe-накопитель — такой вариант самый оптимальный. Он быстрее вариантов с SATA, но ненамного дороже.

Для мини-ПК такие диски тоже являются отличным вариантом. Вы экономите на месте и заметно прибавляете в скорости.

Также вы получаете пятилетнюю гарантию на накопитель.

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