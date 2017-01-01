Делает в 20 раз сильнее: Представлен экзоскелет для поднятия грузов

Поставки экзоскелета начнутся уже в начале 2020 года.

Компания Sarcos Robotics представила серийную версию экзоскелета Guardian XO, позволяющего человеку поднимать груз массой в 90 килограммов, ощущая при этом нагрузку на уровне 4,5 килограммов. Sarcos Robotics будет сдавать экзоскелеты в аренду по цене около 100 тысяч долларов в год, первые поставки начнутся в январе 2020 года, сообщает IEEE Spectrum.

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Экзоскелеты необходимы для того, чтобы увеличивать силу человека или уменьшать нагрузку на тело при выполнении рабочих задач. Например, Ford использует экзоскелеты на заводах, чтобы снизить нагрузку на сборщиков, закрепляющих детали у себя над головой. В случае с усиливающими экзоскелетами пока эти устройства почти не используются за пределами лабораторий, хотя потенциально их можно использовать на многих производствах и складах, где необходимо перемещать тяжелые и большие предметы.

Sarcos Robotics не первый год занимается разработкой коммерчески доступного полноразмерного экзоскелета для подобных условий. Теперь компания показала финальную версию устройства. Чтобы начать работать с экзоскелетом, человек заходит внутрь конструкции и надежно прикрепляется к ней с помощью ремней и жилета. После этого по сути робот просто дублирует действия человека, считывая его движения и усилия, и повторяя их с учетом пропорций: разработчики отмечают, что соотношение прикладываемого человеком усилия и усилия робота составляет до одного к 20.

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В зависимости от задач человек может поменять насадки на концах рук, а если аккумулятор разрядился (экзоскелет работает около двух часов), его можно быстро поменять, не разбирая все устройство. Робот состоит из множества секций, приводимых в движение с помощью электромоторов. Их работа ограничена механически, а также программно. Например, если по какой-то причине робот потеряет электропитание, руки не резко упадут, а плавно опустятся. Кроме того, экзоскелет не может развести руки шире, чем позволяет человеческое тело, что обеспечивает безопасность.

Компания будет не продавать экзоскелет, а предоставлять его в аренду по цене около 100 тысяч долларов в год. Экзоскелет станет широко доступным в конце 2020 года, хотя первые клиенты получат серийные экземпляры уже в январе.

Кроме Guardian XO компания также создала дистанционно управляемого гусеничного робота Guardian GT. Он управляется с помощью статичного VR-стенда, причем конструкция робота пропорциональна строению человеческого тела, что облегчает управление.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский экзоскелет победил в конкурсе робототехники.