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Работники заводов Ford получат экзоскелеты

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Роботизированный скелет поможет поднимать тяжести.
Экзоскелеты на заводе Ford
Экзоскелеты на заводе Ford

Компания Ford объявила о том, что сотрудники 15 ее заводов во всем мире получат экзоскелеты под названием EksoVests, которые произведены компанией Ekso Bionics.

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Эти экзоскелеты предназначены для тех сотрудников, которые большую часть дня вынуждены поднимать руки над головой, выполняя различные операции.

 

EksoVests не делает человека сильнее, не позволяет ему поднимать тяжести или прыгать на большую высоту. Нет, главное назначение EksoVests — обеспечить поддержку рукам, чтобы снять усталость и позволить работать эффективнее.

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Соответствующая механика обеспечивает пассивную поддержку для рук с силой от 2 до 7 кг. Чем выше человек поднимает руки над головой, тем более сильная оказывается поддержка. «Это не усилитель силы, это усилитель выносливости», — отмечают в Ford.

В течение последних 16 месяцев экзоскелеты успешно тестировались на двух заводах Ford, после чего производитель решил ввести нововведение на других фабриках.

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Теги: экзоскелет, Ford
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