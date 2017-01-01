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В США начались продажи медицинских экзоскелетов

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Устройства предназначены для поддержки людей с проблемами ног.
Экзоскелет поможет ходить
Экзоскелет поможет ходить

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США выдало японской компании Cyberdyne разрешение начать продажи медицинского экзоскелета нижних конечностей, предназначенного для поддержки людей с нарушениями опорно-двигательной системы. Как сообщает IEEE Spectrum, благодаря разрешению продавать экзоскелеты можно будет через лицензированные медицинские предприятия.

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Cyberdyne получила разрешение на продажи экзоскелета HAL for Medical Use. Он представляет собой пояс с системой управления и подвижные опоры, закрепляемые на ногах. Устройство предназначено для поддержки человека с тем или иным нарушением подвижности нижних конечностей, причем разработчики отмечают, что речь идет именно о поддержке.

HAL for Medical Use может подстраиваться под любой темп ходьбы, принимая часть двигательных нагрузок на себя и при необходимости корректируя движение нижних конечностей. Согласно заявлению Cyberdyne, ее экзоскелет, в частности, может использоваться во время реабилитации.

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Получение разрешение на продажи экзоскелета, как медицинской продукции, означает, что американские врачи теперь смогут прописывать своим пациентам ношение таких устройств. Кроме того, вероятно некоторые медицинские страховые договоры будут покрывать использование экзоскелета.

HAL for Medical Use выпускается с 2011 года и уже несколько лет продается в самой Японии в качестве устройства для реабилитации пациентов с нарушениями двигательной функции нижних конечностей.

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С 2015 года Cyberdyne поставляет нескольким строительным компаниям экзоскелеты HAL for Labor Support. Эти устройства, закрепляемые на пояснице и бедрах предназначены для снижения нагрузки на строителей, работающих с тяжелыми материалами. Кроме того, эти же экзоскелеты призваны дать возможность пожилым людям продолжать работать по профессии.

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Теги: экзоскелет, США
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