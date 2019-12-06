Названы самые быстрые смартфоны ноября

В рейтинг не попали Huawei Mate 30 Pro и Samsung Galaxy Note10.

Команда популярного китайского бенчмарка Master Lu опубликовала свой ноябрьский рейтинг самых быстрых смартфонов.

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Поскольку рейтинг составлен только для смартфонов, выпущенных в ноябре, здесь нет ни Huawei Mate 30 Pro, ни Samsung Galaxy Note10.

На первом месте расположился Honor V30 Pro с 171,57 баллами. Смартфон не только базируется на новой платформе Kirin 990, но и получил жидкостную систему охлаждения с большой теплоотводной трубкой. На втором месте — Honor V30, тоже на основе Kirin 990. Он заработал 170,52 балла.

На третьем месте с заметным отставанием находится складной Samsung Galaxy Fold со 159 баллами. Он основан на Snapdragon 855 и 12 ГБ оперативной памяти. Далее с почти незаметным отрывом идёт Lenovo Z6 Pro 5G, а затем Xiaomi CC9 Pro, Vivo S5 и Vivo Z5i.

Напомним, ранее сообщалось, что AnTuTu назвал самый быстрый смартфон на Android.