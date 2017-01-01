Видео дня: Манчестер Сити - Шахтер и Вадим Галыгин х Джиган | Что было дальше

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Вадим Галыгин х Джиган | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ? (Сабуров, Щербаков, Рептилоид, Тамби, Детков)

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"Что было дальше" — это шоу, в котором комики слушают истории, а потом пытаются угадать, что было дальше. В этот раз свои истории рассказывают комик Вадим Галыгин и рэпер Джиган.

Манчестер Сити - Шахтер. Обзор матча

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В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити и Шахтер сыграли вничью 1:1.

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити дома принимал Шахтер. Первый тайм прошел без голов. Во втором тайме хозяева поля открыли счет, благодаря голу Гюндоган. Ответный гол забил Соломон на 69-й минуте, который вышел на замену вместо Коноплянки.

Напомним, днем ранее в тренды попали Долгополов у Дудя и Ревизор в Черновцах.