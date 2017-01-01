Видео дня: Инспектор в Мукачево и не Дикий Запад

В тренды попали ТВ-шоу и научно-популярное видео.

Инспектор. Проверка города Мукачево

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Мукачево – настоящий город контрастов. В центре хорошо продумана инфраструктура, есть велосипедные дорожки, немало ресторанчиков. Владимир Остапчук также найдет один из крупнейших в Европе цыганских лагерей. Мукачево называют самым здоровым городом Украины, ведь здесь самый низкий уровень заболеваемости и длиннее продолжительность жизни. Ища секрет хорошего здоровья мукачевцев, ведущий будет шокирован известием о том, что в городе торгуют наркотиками. Команда проекта попытается выйти на дилеров, одновременно проверив работу местной полиции.

Мифы #4 [Не дикий дикий запад]

На канале Utopia Show появилось видео, которое развенчивает мифы о Диком Западе. Фильмы и компьютерные игры создали стереотип о ковбоях, но правдивы ли они и есть ли хоть какая-то историческая точность?

Напомним, днем ранее в тренды попали Танцы со звездами и Оля Полякова - Любовница.