Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Инспектор в Мукачево и не Дикий Запад

Комментариев: 0
В тренды попали ТВ-шоу и научно-популярное видео.

Инспектор. Проверка города Мукачево

Читай также: Видео дня: Веселый компот и пародия на Panda E

Мукачево – настоящий город контрастов. В центре хорошо продумана инфраструктура, есть велосипедные дорожки, немало ресторанчиков. Владимир Остапчук также найдет один из крупнейших в Европе цыганских лагерей. Мукачево называют самым здоровым городом Украины, ведь здесь самый низкий уровень заболеваемости и длиннее продолжительность жизни. Ища секрет хорошего здоровья мукачевцев, ведущий будет шокирован известием о том, что в городе торгуют наркотиками. Команда проекта попытается выйти на дилеров, одновременно проверив работу местной полиции.

Мифы #4 [Не дикий дикий запад]

На канале Utopia Show появилось видео, которое развенчивает мифы о Диком Западе. Фильмы и компьютерные игры создали стереотип о ковбоях, но правдивы ли они и есть ли хоть какая-то историческая точность?

Напомним, днем ранее в тренды попали Танцы со звездами и Оля Полякова - Любовница.

Поделись:
Теги: видео дня, тренды YouTube, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь