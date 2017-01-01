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Видео дня: Танцы со звездами и Оля Полякова - Любовница

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В тренды попали новый клип Поляковой и ТВ-шоу.

Игорь Ласточкин, Илона Гвоздева и Юрий Ткач - Фристайл - Танцы со звездами

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Украинский актер Игорь Ласточкин, двукратная чемпионка Украины по фанку Илона Гвоздева и Юрий Ткач исполнили танец фристайл под песню LITTLE BIG – SKIBIDI в прямом эфире шоу Танцы со звездами - 5 сезон.

Оля Полякова — Любовница 

Новый клип певицы Оли Поляковой за два дня набрал почти 400 тысяч просмотров. 

Работа получилась очень лиричной, а клип - черно-бело-красный, что очень необычно для творчества певицы.

Напомним, днем ранее в тренды попали Стояновка vs Гостиница 72 и Происхождение, 1-й эпизод.

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Теги: тренды YouTube, видео, видео дня.
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