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Видео дня: Долгополов у Дудя и Ревизор в Черновцах

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Видео дня: Долгополов у Дудя и Ревизор в Черновцах

Долгополов - депрессия, политика, секс втроем / вДудь

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Александр Долгополов – звезда юмористического андеграунда. Его называют очень смешным, но сам он так не считает. Комик рассказал, как домашка по английскому открыла ему стендап, как караоке и официанты мешают выступлению, про суровое детство в Воронежской области и почему он расстался с женой. 

Ревизор 10 сезон – Черновцы – 25.11.2019

На этот раз Юлию Панкову занесет в маленькую Венецию и украинский Хогвартс – Черновцы. Здесь белая перчатка бывалого ревизора проникнет в самые маленькие лазейки для того, чтобы ты точно знал, что поесть и где переночевать в старинном туристическом городе!

Напомним, днем ранее в тренды попали [BadComedian] - #КрымНАШ и Топ-модель по-украински.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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