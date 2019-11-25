Видео дня: Долгополов у Дудя и Ревизор в Черновцах

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Долгополов - депрессия, политика, секс втроем / вДудь

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Александр Долгополов – звезда юмористического андеграунда. Его называют очень смешным, но сам он так не считает. Комик рассказал, как домашка по английскому открыла ему стендап, как караоке и официанты мешают выступлению, про суровое детство в Воронежской области и почему он расстался с женой.

Ревизор 10 сезон – Черновцы – 25.11.2019

На этот раз Юлию Панкову занесет в маленькую Венецию и украинский Хогвартс – Черновцы. Здесь белая перчатка бывалого ревизора проникнет в самые маленькие лазейки для того, чтобы ты точно знал, что поесть и где переночевать в старинном туристическом городе!

Напомним, днем ранее в тренды попали [BadComedian] - #КрымНАШ и Топ-модель по-украински.