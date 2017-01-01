Отливаем щит Капитана Америки из алюминия: Эксперименты

Можно ли в домашних условиях выплавить щит?

Читай также: 1000 бенгальских огней против гигантского кристалла соли: Эксперименты

Новый эксперимент от блогеров TimOn ChaveS с раскаленной лавой в 1500 градусов.

В этот раз они хотят выплавить из алюминия настоящий щит Капитана Америки. Они повторят все: от деревянной заготовки вплоть до древней выплавки.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если вылить раскаленную лаву на шарики Орбиз.