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Отливаем щит Капитана Америки из алюминия: Эксперименты

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Можно ли в домашних условиях выплавить щит?

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Новый эксперимент от блогеров TimOn ChaveS с раскаленной лавой в 1500 градусов.

В этот раз они хотят выплавить из алюминия настоящий щит Капитана Америки. Они повторят все: от деревянной заготовки вплоть до древней выплавки.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если вылить раскаленную лаву на шарики Орбиз.

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Теги: видео, эксперименты
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