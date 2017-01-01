Что будет, если вылить раскаленную лаву на шарики Орбиз: Эксперимент
Блогер проверил, как ведут себя шарики орбиз под лавой.
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Блогер TimOn ChaveS решил проверить, что будет, если вылить раскаленную медь на шарики, которые впитывают воду.
Для этого он расплавил медь при температуре в 1100 градусов по Цельсию и вылил ее в аквариум с шариками.
Напомним, ранее блогер проверял, что будет, если вылить раскаленную лаву на лед.
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