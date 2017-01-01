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1000 бенгальских огней против гигантского кристалла соли: Эксперименты

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Сможет ли соль выдержать огонь?
Огонь против соли
Огонь против соли
Скриншот видео

В этом видео гигантский кристалл соли испытает на себе жар 1000 бенгальских огней... Коме того под суровое пламя бенгальцев попадут: стейк на сковороде, лист алюминия, а также попробуют закипятить воду.

Напомним, ранее блогеры проврели десять тысяч бенгальских огней против глыбы льда.

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Теги: бенгальские огни, видео, эксперименты
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