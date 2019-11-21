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Boeing готовит к отправке космический корабль

Комментариев: 5
NASA и Boeing готовятся к следующему этапу программы тестирования коммерческих экипажей .
Подготовка корабля к отправке
Подготовка корабля к отправке
NASA

NASA в четверг, 21 ноября, когда космический корабль CST-100 Starliner начнут транспортировать для интеграции с ракетой Atlas V United Launch Alliance (ULA) перед беспилотным орбитальным полетом Boeing. Полет будет проводиться на Международной Космической Станции (МКС).

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В ходе операции заправленный Starliner будет перемещен из комплекса Boeing в Кеннеди на комплекс вертикальной интеграции космического пуска ULA 41 на станции ВВС на мысе Канаверал. Позднее в тот же день космический корабль будет установлен на ракете Atlas V для окончательной обработки перед запуском.

Летные испытания Boeing, намеченные на 17 декабря, позволят получить ценные данные о сквозных характеристиках ракет, космических аппаратов и наземных систем, а также об операциях на орбите и посадке. Эти данные будут использованы для сертификации системы транспортировки экипажа Boeing, а так же для доставки астронавтов на космическую станцию и обратно в будущем.

Программа коммерческого экипажа NASA работает с американской аэрокосмической отраслью в рамках государственно-частных партнерств. Они проводят испытания с 2011 года, планируя запуски астронавтов на американских ракетах и на космических кораблях с американской земли. Цель программы - безопасные, надежные и экономически эффективные полеты в космос, и обратно с Международной Космической Станции (МКС).

Напомним, ранее Boeing провела самые опасные испытания нового космического корабля.

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Теги: Boeing, NASA
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  21.11.2019, 18:27
Оценка:  +2
гость
Московиты, а слабо, у наших американских братьев, Аляску отжать, военным путем?
Ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а!!!
гость  (аноним)  21.11.2019, 18:24
Оценка:  +1
гость
Надо же!
После Украины, Прибалтики, Молдовы, Грузии уже и наши американские братья посылают кацапов накуй
Woodbrother    21.11.2019, 18:20
Оценка:  +2
Woodbrother
На роскосмосе заканчивается эра пилотируемых полетов. В 21веке космос будут осваивать США, Китай,
ЕС и Япония. Со временем к ним присоединится Индия, готовящяя свой пилотируемый корабль. На россии в этом списке нет и не будет.
гость  (аноним)  21.11.2019, 17:55
Оценка:  +1
гость
А-а-а-а-а-а!!!
Путын, ввиди вайскааааааааа!
WTF2_eбy_в_рот    21.11.2019, 18:10
Оценка:  -3
WTF2_eбy_в_рот
хyй наааааааа, уже)))))))))
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