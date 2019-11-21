Boeing готовит к отправке космический корабль
NASA в четверг, 21 ноября, когда космический корабль CST-100 Starliner начнут транспортировать для интеграции с ракетой Atlas V United Launch Alliance (ULA) перед беспилотным орбитальным полетом Boeing. Полет будет проводиться на Международной Космической Станции (МКС).
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В ходе операции заправленный Starliner будет перемещен из комплекса Boeing в Кеннеди на комплекс вертикальной интеграции космического пуска ULA 41 на станции ВВС на мысе Канаверал. Позднее в тот же день космический корабль будет установлен на ракете Atlas V для окончательной обработки перед запуском.
Летные испытания Boeing, намеченные на 17 декабря, позволят получить ценные данные о сквозных характеристиках ракет, космических аппаратов и наземных систем, а также об операциях на орбите и посадке. Эти данные будут использованы для сертификации системы транспортировки экипажа Boeing, а так же для доставки астронавтов на космическую станцию и обратно в будущем.
Программа коммерческого экипажа NASA работает с американской аэрокосмической отраслью в рамках государственно-частных партнерств. Они проводят испытания с 2011 года, планируя запуски астронавтов на американских ракетах и на космических кораблях с американской земли. Цель программы - безопасные, надежные и экономически эффективные полеты в космос, и обратно с Международной Космической Станции (МКС).
Напомним, ранее Boeing провела самые опасные испытания нового космического корабля.
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Ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а!!!
После Украины, Прибалтики, Молдовы, Грузии уже и наши американские братья посылают кацапов накуй
ЕС и Япония. Со временем к ним присоединится Индия, готовящяя свой пилотируемый корабль. На россии в этом списке нет и не будет.
Путын, ввиди вайскааааааааа!