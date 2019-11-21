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Испытания прототипа космического корабля Starship завершились взрывом

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В SpaceX взрыв назвали некритичным.
Момент взрыва корабля
Момент взрыва корабля
Twitter

20 ноября 2019 года прототип космического корабля Starship Mk1 взорвался во время испытаний, проводимых SpaceX в Бока-Чика в Техасе. Об этом пишет TechCrunch.

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В SpaceX сообщили, что цель испытаний состояла в максимальном повышении давления в системах, поэтому их результат не был неожиданностью для компании. В результате никто не получил травмы, а сама авария не критична, добавили в SpaceX.

Глава SpaceX Илон Маск написал на своей странице в Twitter, что компания больше не будет использовать этот аппарат, а создаст для испытаний новый прототип.

Маск впервые представил Starship в 2017 году — проект тогда назывался Big Falcon Rocket. Корабль должен доставлять на орбиту груз массой до 150 тонн и возвращаться обратно. В сентябре 2019 года Маск говорил, что планирует вывести корабль на околоземную орбиту до середины 2020 года. Издание отмечает, что это из-за аварии компания может перенести сроки.

Напомним, ранее сообщалось, что это не первый взрыв, но в SpaceX взрыв своей капсулы назвали аномалией.

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Теги: SpaceX, Starship
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
SEMPENTY    21.11.2019, 11:09
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SEMPENTY
Какое успешное испытание...
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