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В SpaceX взрыв своей капсулы назвали аномалией

Комментариев: 1
При реальном запуске экипаж бы не пострадал.
Капсула Crew Dragon
Капсула Crew Dragon
SpaceX.com

Компания SpaceX завершила очередной этап расследования инцидента, произошедшего в апреле этого года. Тогда на испытательной площадке во время запуска двигателей корабля Crew Dragon был зафиксирован взрыв. В компании сообщили, что вслед за беспроблемным стартом испытаний случились «аномалии».

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Причина оказалась в неисправном клапане, из-за которого произошла утечка топлива, а затем наступила цепная реакция. Именно она и привела к взрыву. В SpaceX сообщили, что клапаны будут заменены на другие компоненты в будущих версиях корабля.

В компании отметили, что расследование завершено на 80%.

Конструкция ускорителя и капсулы, говорится в отчете, создана так, что в реальной жизни при возникновении аналогичной утечки Crew Dragon отстыкуется от ракеты и на ускорителях отойдет на безопасное расстояние.

Напомним, ранее в SpaceX назвали причину взрыва Crew Dragon.

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Теги: SpaceX, Crew Dragon
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  16.07.2019, 12:29
Оценка:  0
гость
Аномалия в том, что этим гаврикам до сих пор удается раскручивать инвесторов на бабки!
Катятся по давно разработанным и известным технологиям как п-з-а по кочкам, а выхлоп до сих пор нулевой! Хоть один цент кто-то получил из "прибыли"?
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