В SpaceX взрыв своей капсулы назвали аномалией

При реальном запуске экипаж бы не пострадал.

Компания SpaceX завершила очередной этап расследования инцидента, произошедшего в апреле этого года. Тогда на испытательной площадке во время запуска двигателей корабля Crew Dragon был зафиксирован взрыв. В компании сообщили, что вслед за беспроблемным стартом испытаний случились «аномалии».

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Причина оказалась в неисправном клапане, из-за которого произошла утечка топлива, а затем наступила цепная реакция. Именно она и привела к взрыву. В SpaceX сообщили, что клапаны будут заменены на другие компоненты в будущих версиях корабля.

В компании отметили, что расследование завершено на 80%.

Конструкция ускорителя и капсулы, говорится в отчете, создана так, что в реальной жизни при возникновении аналогичной утечки Crew Dragon отстыкуется от ракеты и на ускорителях отойдет на безопасное расстояние.

Напомним, ранее в SpaceX назвали причину взрыва Crew Dragon.