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Как увидеть радиоволны Wi-Fi: Эксперименты

Комментариев: 1
Можно ли визуализировать радиоволны?

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LTE, 3G, NFC, GPS - радиоволны окружают нас всегда и повсюду. Но насколько их много на улице и в вашей квартире? Можно ли увидеть радиоволны, окинуть взглядом весь радиоэфир?

В этом ролике мы разберемся, как выглядят радиоволны, соберем устройство для их визуализации и подслушаем чужие разговоры, да так, чтобы никто не заметил!

Напомним, ранее блогеры проверяли, на что способно напряжение сети 220 Вольт.

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Теги: видео, эксперименты
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  20.11.2019, 16:45
Оценка:  +1
гость
Шоб эти волны увидеть, надо иметь металлические глаза и яйца тоже.
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